HOME EDUKASI SEKOLAH

Cara Mudah Mencairkan Dana Bantuan PIP Kemdikbud 2024, Cuma dengan Pakai HP

Muhammad Akbar Malik, Kamis, 10 Oktober 2024 |20:12 WIB
Cara Mudah Mencairkan Dana Bantuan PIP Kemdikbud 2024, Cuma dengan Pakai HP
Cara Mudah Mencairkan Dana Bantuan PIP Kemendikbud 2024, Cuma dengan Pakai HP. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA – Cara mudah mencairkan dana bantuan PIP Kemdikbud 2024 cuma dengan pakai HP. Sebelum proses pencairan, siswa dan orang tua dapat mengecek status penerimaan dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) langsung dari ponsel.

Program ini bertujuan untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak.

Pencairan dana PIP Kemdikbud 2024 tahap ketiga dijadwalkan akan dilakukan secara bertahap setelah rekening siswa berhasil diaktifkan. Jika Anda terdaftar sebagai penerima, Anda bisa dengan mudah memantau status pencairan dana dan memeriksanya melalui ponsel. Berikut adalah cara mudah mencairkan dana bantuan PIP Kemdikbud 2024 menggunakan HP.

Cara Mudah Mengecek Penerima dan Pencairan PIP Kemdikbud 2024

Sebelum menarik dana bantuan PIP, penting untuk memastikan apakah Anda sudah terdaftar sebagai penerima dan apakah dana sudah masuk ke rekening. Untuk mengecek status penerima dan pencairan dana, berikut cara mudah menggunakan HP:

Buka browser di perangkat HP Anda dan akses situs resmi PIP di https://pip.kemdikbud.go.id.

Pilih opsi Cari Penerima PIP, lalu masukkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Isi kode keamanan yang muncul, kemudian klik Cek Penerima PIP.

Jika siswa terdaftar sebagai penerima, data siswa dan status pencairan dana akan muncul.

Dengan cara mudah ini, Anda bisa mengetahui apakah dana bantuan PIP Kemdikbud 2024 sudah dapat dicairkan atau belum, hanya menggunakan HP.

Cara Mudah Mencairkan Dana Bantuan PIP Kemdikbud 2024

