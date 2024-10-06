260 Anggota TNI Jadi Penerima Beasiswa LPDP, Ini Daftar Kampusnya

JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) mencatat 260 berhasil menerima beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mencapai rekor tertinggi di tahun ini.

TNI tidak hanya berfokus pada upaya mempertahankan kedaulatan negara di darat, laut dan udara. Tetapi juga memperhatikan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu bentuk prakteknya adalah melalui beasiswa yang difasilitasi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Skema beasiswa LPDP Targeted Group ditujukan untuk anggota TNI yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di dalam atau luar negeri. Program ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas SDM TNI agar bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan strategi pertahanan. Program ini hadir untuk membantu meningkatkan profesionalisme dalam menjaga kedaulatan negara.

Pada tahap satu di 2024, jumlah TNI yang menerima beasiswa terdiri dari 1 orang penerima doktor, 48 orang penerima magister dan 30 orang penerima spesialis. Hal ini menjadi penanda bahwa program beasiswa targeted Group ini mendapatkan antusiasme yang besar dari anggota TNI untuk meningkatkan diri dan kapabilitas akademi mereka.

“Hingga saat ini, #UangKita telah memberangkatkan total 260 anggota TNI menempuh studi lanjut di berbagai perguruan tinggi terkemuka di dunia. Ikhtiar ini diharapkan mampu semakin mewujudkan SDM TNI yang semakin berkualitas dan meningkatkan wibawa kekuatan militer kita di mata dunia, sehingga tak akan ada gangguan dan ancaman yang berani mengusik kedaulatan, kesatuan, dan keamanan bangsa dan rakyat Indonesia,” sebut akun Instagram resmi LPDP pada, Minggu (6/10/2024).

Sejak program beasiswa LPDP berjalan, beberapa universitas ternama di dalam dan luar negeri menjadi langganan para anggota TNI. salah satu universitas luar negeri yang sering dituju adalah Naval Postgraduate School, University of Leeds, Cranfield University, dan masih banyak lagi.