Pesan Sri Mulyani ke Penerima Beasiswa LPDP: Jangan Arogan

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melepas Penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Angkatan 237 menempuh pendidikan tinggi jenjang S2 dan S3 di kampus dalam dan luar negeri.

“Saya pesan pertama kepada Anda, terima beasiwa ini adalah usahamu. Tapi ini tidak berarti bahwa kalian kemudian bisa menjadi jumawa atau menjadi arogan,” kata Sri dikutip YouTube LPDP RI Sabtu (27/7/2024).

Dia juga mengingatkan hal itu karena pencapaian penerima beasiswa tidak cuma datang dari upaya diri sendiri. Namun banyak kontribusi orang lain di dalamnya. Salah satunya doa orang tua.

"Rasa bangga merupakan hal manusiawi dan boleh. Menurut saya boleh untuk dipelihara pada kadar yang cukup. Ada bangga yang kadarnya berlebihan, ada bangga yang kadarnya cukup," tuturnya.

Dia menuturkan rasa bangga berlebihan tidak baik karena akan ada perasaan diri tak bisa dikalahkan.