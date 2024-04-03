Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Pendaftaran Beasiswa YSEALI Academic Fellowship 2024 Dibuka hingga 18 April, Kuliah di AS Dapat Biaya Hidup

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |11:47 WIB
Pendaftaran Beasiswa YSEALI Academic Fellowship 2024 Dibuka hingga 18 April, Kuliah di AS Dapat Biaya Hidup
Beasiswa YSEALI Dibuka hingga 18 April (Foto: Dokumentasi)
A
A
A

JAKARTA - Pendaftaran program Beasiswa Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) Academic Fellowship untuk periode Musim Gugur 2024 dibuka hingga 18 April 2024.

Program yang disponsori Departemen Luar Negeri AS ini memberikan kesempatan untuk para sarjana atau lulusan baru, berusia 18 hingga 25 tahun, ke Amerika Serikat untuk mengikuti program lima minggu yang diadakan di kampus perguruan tinggi atau universitas di AS.

Selama dekade terakhir, ratusan anggota YSEALI dari Indonesia telah bergabung dengan rekan-rekan dari negara ASEAN lainnya dan Timor-Leste untuk mengikuti program YSEALI Academic Fellowship dengan memilih salah satu dari tiga tema berikut: Keterlibatan Masyarakat Sipil, Isu Lingkungan, dan Kewirausahaan Sosial dan Pembangunan Ekonomi.

Persyaratan dan aplikasi program tersedia di situs web Kedutaan Besar AS di Jakarta yakni https://id.usembassy.gov/education-culture/yseali/yseali-academic-fellows/

YSEALI adalah program khusus dari pemerintah AS yang memberikan pelatihan keterampilan kepada generasi muda di Asia Tenggara.

Melalui berbagai kegiatan, YSEALI membangun kemampuan kepemimpinan generasi muda di kawasan ini, memperkuat hubungan antara Amerika Serikat dan Asia Tenggara, dan membina komunitas para pemimpin yang bekerja lintas batas untuk memecahkan masalah bersama.

Kaum muda di Asia Tenggara akan membantu menentukan kawasan ini selama beberapa dekade mendatang, sehingga partisipasi penuh mereka dalam memecahkan tantangan global sangat penting bagi pembangunan dan kesejahteraan kawasan.

“YSEALI dan prakarsa antar masyarakat lainnya yang disponsori Amerika Serikat menunjukkan komitmen pemerintah AS untuk memperkuat hubungan antara satu miliar gabungan penduduk AS dan Asia Tenggara,” kata Juru Bicara Kedutaan Besar AS Michael D. Quinlan dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (3/4/2024).

“Yang membuat YSEALI istimewa adalah kesempatan bagi peserta untuk membangun dan memperluas proyek, advokasi, dan jaringan mereka melalui peluang dana hibah setelah program selesai," katanya.

Program beasiswa lima minggu ini terdiri dari rangkaian diskusi seminar, kegiatan membaca, presentasi kelompok, dan perkuliahan. Pembelajaran dan kegiatan kelas dilengkapi dengan widyawisata, kunjungan lapangan, kegiatan kepemimpinan, dan peluang kegiatan sukarela dalam komunitas lokal.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/624/3088015/apa-perbedaan-bantuan-kip-dan-pip-JuGvEGgnND.jpg
Apa Perbedaan Bantuan KIP dan PIP?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/65/3088008/prancis-buka-pendaftaran-beasiswa-magister-manajemen-dapat-uang-bulanan-hingga-perumahan-xwxBwxFURG.jpg
Prancis Buka Pendaftaran Beasiswa Magister Manajemen, Dapat Uang Bulanan hingga Perumahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/65/3083791/daftar-beasiswa-yang-tidak-diwajibkan-balik-ke-indonesia-ZvCtWI9Axf.jpg
Daftar Beasiswa yang Tidak Diwajibkan Balik ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/65/3082105/dewan-pers-nilai-bri-fellowship-journalism-2025-tingkatkan-kompetensi-jurnalis-415j5WBgfu.jpg
Dewan Pers Nilai BRI Fellowship Journalism 2025 Tingkatkan Kompetensi Jurnalis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/65/3081155/wamendiktisaintek-stella-christie-kaji-ulang-beasiswa-lpdp-SjRLq3ohf2.png
Wamendiktisaintek Stella Christie Kaji Ulang Beasiswa LPDP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/624/3073221/cara-mudah-mencairkan-dana-bantuan-pip-kemdikbud-2024-cuma-dengan-pakai-hp-lHoxjMcOwK.jpg
Cara Mudah Mencairkan Dana Bantuan PIP Kemdikbud 2024, Cuma dengan Pakai HP
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement