Cerita Mahasiswa RI Buka Puasa di Masjid Warsawa Polandia

Masjid Kecil di Warsawa yang Tak Pernah Sepi di Bulan Ramadhan. (Foto: Okezone.com/Iwa Gandiwa)

JAKARTA — Cerita mahasiswa RI buka puasa di Masjid Warsawa Polandia. Masjid di kota Warsawa Polandia tidak banyak. Ini karena muslim disini jumlahnya kurang 1 persen dari total populasi penduduk.

Adapun satu masjid yang ramai dikunjungi di Bulan Ramadan oleh kaum muslim di kota Warsawa. Masjid ini berada di komplek area pemakaman Suku Tatar di jalan Tatarska, kota Warsawa.

Sejak hari pertama Ramadhan 1445 H, masjid itu ramai dikunjungi kaum muslimin. Saking ramainya, sholat maghrib berjamaahnya harus dilakukan secara bergilir sekitar 3 kali atau lebih sesi. Ini karena ruangnya masjidnya memang tidak luas, kurang lebih 4 x 7 meter saja. Besarnya seperti musholla kalau di Indonesia.

Huseyn, mahasiswa S2 jurusan keuangan dan bisnis, mengaku selalu datang setiap hari selama Ramadhan. Sebab masjid ini menyiapkan menu berbuka yang cukup untuk disantap oleh ratusan orang. Benar saja, 20 menit sebelum waktu maghrib, orang-orang memang mulai datang untuk mengisi kursi-kursi pada tenda khusus untuk berbuka.

Raynaldi, mahasiswa Indonesia yang mengenyam pendidikan di Vistula University kota Warsawa juga mengaku sering datang masjid ini. “Alhamdulillah sering mas. Enak (di sini) menunya ganti-ganti setiap hari,” jelas Ray.