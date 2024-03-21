Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Cerita Mahasiswa RI Buka Puasa di Masjid Warsawa Polandia

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |19:20 WIB
Cerita Mahasiswa RI Buka Puasa di Masjid Warsawa Polandia
Masjid Kecil di Warsawa yang Tak Pernah Sepi di Bulan Ramadhan. (Foto: Okezone.com/Iwa Gandiwa)
A
A
A

JAKARTA — Cerita mahasiswa RI buka puasa di Masjid Warsawa Polandia. Masjid di kota Warsawa Polandia tidak banyak. Ini karena muslim disini jumlahnya kurang 1 persen dari total populasi penduduk.

Adapun satu masjid yang ramai dikunjungi di Bulan Ramadan oleh kaum muslim di kota Warsawa. Masjid ini berada di komplek area pemakaman Suku Tatar di jalan Tatarska, kota Warsawa.

Sejak hari pertama Ramadhan 1445 H, masjid itu ramai dikunjungi kaum muslimin. Saking ramainya, sholat maghrib berjamaahnya harus dilakukan secara bergilir sekitar 3 kali atau lebih sesi. Ini karena ruangnya masjidnya memang tidak luas, kurang lebih 4 x 7 meter saja. Besarnya seperti musholla kalau di Indonesia.

Huseyn, mahasiswa S2 jurusan keuangan dan bisnis, mengaku selalu datang setiap hari selama Ramadhan. Sebab masjid ini menyiapkan menu berbuka yang cukup untuk disantap oleh ratusan orang. Benar saja, 20 menit sebelum waktu maghrib, orang-orang memang mulai datang untuk mengisi kursi-kursi pada tenda khusus untuk berbuka.

Raynaldi, mahasiswa Indonesia yang mengenyam pendidikan di Vistula University kota Warsawa juga mengaku sering datang masjid ini. “Alhamdulillah sering mas. Enak (di sini) menunya ganti-ganti setiap hari,” jelas Ray.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/65/3190304/polines-XORl_large.jpg
Kisah Mahasiswi Cantik Aissya Embun, Wisudawati Polines dengan Predikat Terdisiplin Tak Pernah Bolos Kuliah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/624/3186340/soleh-QaSr_large.jpg
Soleh Solihun Ingatkan Mahasiswa agar Tak Termakan Hoaks, Ajak Berpikir Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/65/3186327/wamen_stella-mreK_large.jpg
Wamen Stella Ajak Generasi Muda Berpikir Kritis, Beri 2 Modal Penting Hadapi Dunia Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/65/3185138/hunian-U73o_large.jpg
Mahasiswa USU Ditantang Buat Inovasi Hunian Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/65/3183875/hunian-s1CJ_large.jpg
Mahasiswa hingga Arsitek Adu Inovasi Membuat Hunian Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/65/3182732/mahasiswa-Uhcd_large.jpg
Mahasiswa RI Kembangkan Solusi Energi Hijau dan Lingkungan Berkelanjutan
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement