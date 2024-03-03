Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

PGRI Minta Pemerintah Tak Bebani Guru dengan Urusan Administrasi

Fadila Nur Hasan , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |15:33 WIB
PGRI Minta Pemerintah Tak Bebani Guru dengan Urusan Administrasi
Guru Tak Dibebani Administrasi (Foto: Okezone)
JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Prof Unifah Rosyidi mendorong agar pemerintah tidak membebani guru dengan berbagai urusan administrasi.

"Kami mendorong pemerintah menyediakan sekolah, fasilitas, dan sumber belajar yang bermutu dan/atau berbasis teknologi-informasi, namun tanpa membebani guru dengan administrasi, " ujar Unifah pada pembukaan Kongres PGRI XXIII dikutip Antara, Minggu (3/3/2024).

Pemerintah perlu mengurangi beban administrasi yang harus dilakukan guru seperti, mengisi aplikasi platform Merdeka Mengajar. Guru harus fokus dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi pembelajaran.

"Pemerintah harus memberikan waktu luang yang cukup bagi guru untuk berekspresi, meningkatkan kompetensi, dan bercengkerama dengan keluarga dan masyarakat agar produktif, kreatif, dan inovatif," katanya.

Dalam kesempatan itu, Unifah juga mengingatkan para guru untuk dapat adaptif dengan perubahan yang terjadi begitu cepat.

