Buka Kongres XXIII PGRI, Jokowi: Jasa Guru Sungguh Besar untuk Negara Ini

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Kongres XXIII Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Puri Agung Ballroom, Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta.

Jokowi tiba di lokasi acara sekitar pukul 09.17 WIB dengan mengenakan kemeja batik PGRI. Tiba di lokasi acara, Jokowi disambut Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi.

Pada Kongres XXIII PGRI yang diselenggarakan sejak tanggal 1 sampai 3 Maret 2024, ini mengambil tema Transformasi PGRI Menuju Indonesia Emas.

Tampak Jokowi didampingi oleh Kapolri Jendera Listyo Sigit Prabowo, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan. Selain itu, hadir juga Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

"Pagi hari ini saya harusnya masih di Palembang. Setelah hari Rabu saya ke Samarinda, Kamis ke Boltang, Jumat masih di IKN. Sabtu ada dua undangan PGRI dan IMM. Saya sampaikan ke Pak Mensegneg IMM, maju ke Jumat malam, Alhamdulillah bisa," kata Jokowi mengawali sambutannya.