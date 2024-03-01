Promosi Pendidikan, Intip Peluang Kerja Sama Perguruan Tinggi RI-Australia

JAKARTA - Kantor Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) KBRI Canberra kembali menggelar kegiatan Ambassador Goes to Campus pada hari ini.

Dalam kegiatan ini, Duta Besar (Dubes) RI untuk Australia dan Republik Vanuatu berkunjung ke kampus untuk bertemu dan berdiskusi dengan pimpinan universitas dan memberikan sharing session kepada mahasiswa dan sivitas akademika.

Ambassador Goes to Campus bertujuan untuk mempromosikan pendidikan di Indonesia dan menjajaki peluang kerjasama antara perguruan tinggi di Australia dan Indonesia.

Kegiatan Ambassador Goes to Campus pada tanggal 1 Maret 2024 dilangsungkan di Deakin dan Monash University. Kedua universitas berada di kota Melbourne, Australia. Monash dan Deakin University merupakan universitas terbaik di Australia yang berlokasi di negara bagian Victoria.

Sebagai informasi, Deakin University akan segera membuka kampus di Indonesia. Saat ini, Deakin University sedang dalam proses penyiapan rekrutmen mahasiswa untuk kampus barunya di kota Bandung. Sementara Monash University sudah terlebih dahulu memiliki kampus di Jakarta.

“Deakin University segera memiliki kampus cabang di Bandung, sementara Monash University sudah beroperasi di Jakarta. Mereka akan membawa budaya akademik Australia yang diharapkan dapat menguatkan ekosistem pendidikan di Indonesia. Kita mendorong Monash dan Deakin untuk bekerjasama dengan universitas lokal di Indonesia agar dapat membantu dalam peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia," kataAtdikbud RI Canberra Mukhamad Najib dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (1/3/2024).

Menurut Atdikbud Najib, Ambassador Goes to Campus kali ini mempertemukan pimpinan Universitas Lampung (Unila) dengan pimpinan Deakin University dan Monash University. Dengan pertemuan ini diharapkan Unila dengan Deakin dan Monash University bisa saling mengenal satu sama lainnya dan kelak bisa berlanjut dengan kerjasama yang konkrit.

“Selama ini kampus-kampus di pulau Jawa sudah sangat aktif dalam melakukan kerjasama dengan Australia. Hal ini sangat baik. Namun begitu, kami berharap tidak hanya kampus di Jawa yang bisa bekerjasama dengan Australia, kami ingin memfasilitasi juga kampus di luar Jawa, seperti Unila untuk bisa mengembangkan kerjasama dengan kampus-kampus di Australia. Kami bukakan pintunya dengan harapan universitas bisa menindaklanjutinya," jelas Atdikbud Najib.