HOME EDUKASI KAMPUS

UPN Veteran Jakarta Buka Penerimaan 4.400 Mahasiswa Baru

Timothy Gishelardo , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |07:55 WIB
UPN Veteran Jakarta Buka Penerimaan 4.400 Mahasiswa Baru
UPNVJ Buka Penerimaan Mahasiswa Baru 2024. (Foto: Okezone.com/UPNVJ)
A
A
A

JAKARTA - Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta membuka penerimaan mahasiswa baru (Penmaru) 2024. Kuota penerimaan tahun ini sebanyak 4.400 mahasiswa atau naik dari tahun sebelumnya 3.930.

UPNVJ menawarkan 26 program studi dari tujuh fakultas, yaitu Fakultas Kedokteran, Ilmu Kesehatan, Ekonomi dan Bisnis, Sosial dan Ilmu Politik, Teknik, Hukum, dan Ilmu Komputer.

Distribusi Penmaru UPNVJ 2024 berasal dari tiga jalur. Pertama, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) sebanyak 880 kuota atau 20%, Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) sebanyak 2.200 atau 50% dan 1.318 orang atau 30% dari Seleksi Mandiri (SEMA).

Rektor UPNVJ Anter Venus mengatakan, UPNVJ merupakan salah satu perguruan tinggi favorit di Indonesia, yang jika dilihat dari jumlah peminat, selalu berada di peringkat 10 besar dalam tiga tahun terakhir.

"UPNVJ memberikan peluang yang terbuka buat Anda semua. UPNVJ menyelenggarakan pendidikan yang orientasinya membekali Anda agar mampu menjadi sarjana kompeten dan berkarakter, sehingga Anda bisa menyesuaikan diri untuk dunia kehidupan dan dunia kerja," ujar Venus, Jumat (9/2/2024).

"Ada 26 program studi di UPNVJ yang dikelola dengan sangat profesional. Kita betul-betul berkomitmen memberikan layanan pendidikan terbaik," sambungnya.

UPNVJ juga membuka jalur Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk tahun ini, yang termasuk di dalamnya Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Jalur ini hanya bisa ditempuh melalui SNBP dan SNBT.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
