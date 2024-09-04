Buka Program Studi Baru S1 Kajian Film, Televisi dan Media, UPNVJ Hadirkan Sutradara Riri Riza hingga Andre Taulany

JAKARTA – UPNVJ menggelar seminar nasional di Auditorium Bhinneka Tunggal Ika, Gedung Rektorat Lantai 4. UPNVJ membahas masa depan industri televisi dan film.

Seminar digelar oleh Program Studi Kajian Film, Televisi dan Media dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN “Veteran” Jakarta. Dalam kesempatan ini, Rektor UPNVJ Anter Venus menghadirkan sutradara ternama Riri Riza di tengah mahasiswa untuk berbagi ilmu dan pengalamannya.

“Tadi sempat berbincang sedikit bahwa memang prospek tentang televisi dan film ke depan masa depan tetap terbuka dan cerah. Adanya teknologi baru tidak bisa menghilangkan dunia televisi dan film yang memiliki karakteristik sendiri, jadi Saya harap semua audiens bisa memahami secara menyeluruh apapun pengalaman dan ilmu yang diberikan pada hari ini,” ujar Venus dalam sambutannya, Rabu (4/9/2024).

Hadir sebagai pembicara utama dalam seminar nasional ini adalah sutradara film Riri Riza dan TV Director Theresia Romula. Riri Riza tercatat sebagai seorang praktisi dalam dunia perfilman yang sudah lama malang melintang di dunia perfilman Tanah Air. Riri memiliki beragam karya monumental dalam dunia perfilman, dan kerap masuk nominasi penulis skenario/skenario adaptasi terbaik dan sutradara terbaik.

Filmnya yang menjadi sorotan antara lain Petualangan Sherina, Ada Apa Dengan Cinta?, Gie, Laskar Pelangi dan lain sebagainya.

Sementara itu, Theresia Romula merupakan tokoh TV Director berpengalaman. Ia pernah menjadi director di Trans 7 untuk sejumlah program bergenre komedi, musik, anak-anak, talkshow, reality show dan masih banyak lainnya.