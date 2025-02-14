Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

UPNVJ Kukuhkan 2 Guru Besar Bidang Komunikasi dan Hukum Kenegaraan, Ini Orangnya

Nanda Surya Shadan , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |13:28 WIB
UPNVJ Kukuhkan 2 Guru Besar Bidang Komunikasi dan Hukum Kenegaraan, Ini Orangnya
UPNVJ Kukuhkan 2 Guru Besar Bidang Komunikasi dan Hukum Kenegaraan, Ini Orangnya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) mengukuhkan dua Guru Besar baru dalam bidang Ilmu Komunikasi dan Hukum Kenegaraan. Pengukuhan ini diberikan kepada Prof. Dr. Anter Venus, MA, Comm, yang saat ini menjabat sebagai Rektor UPNVJ, serta mengukuhkan Prof. Dr. Taufiqurrohman, S.H., M.H., dari Fakultas Hukum.
Dalam pengukuhan tersebut, Prof. Dr. Anter Venus mendapatkan gelar Guru Besarnya dalam bidang Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UPNVJ. Sementara itu, Prof. Dr. Taufiqurrohman, S.H., M.H., dikukuhkan sebagai Guru Besar dalam bidang Hukum dan Kenegaraan di Fakultas Hukum UPNVJ.

1. Guru Besar UPNVJ

Pengukuhan guru besar ini merupakan implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi dalam bentuk penelitian dan sebagai bentuk komitmen UPNVJ dalam turut serta berkontribusi menghasilkan akademisi yang berbobot, yang mampu membangun peradaban berbasis keilmuan dan dapat memberikan sumbangsihnya sebagai pemimpin masa depan yang berkarakter dan bermoral tinggi.
Ketua Senat UPNVJ Prof. Dr. dr. Basuki Supartono, SpOT, FICS, ARS, mengatakan bahwa menjadi profesor tidaklah hanya sekedar mengajar, tetapi harus mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan dari hasil risetnya untuk dedikasi terhadap bangsa.
"Seorang profesor tidak hanya mengajar, lebih jauh dari itu, profesor mengembangkan atau menciptakan ilmu pengetahuan dari hasil-hasil risetnya, dan mendedikasikannya untuk bangsa dan untuk membela negaranya," ujar Basuki.

2. Orasi Ilmiah Prof. Dr. Anter Venus, MA, Comm

Dalam kesempatannya, Prof. Dr. Anter Venus, MA, Comm memberikan orasi ilmiahnya yang berjudul "Nilai-nilai Komunikasi Keindonesiaan: Eksplorasi Untuk Sebuah Model Yang Sistematis."
Menurutnya, tema yang ia bawa dalam orasi ilmiah relevan dengan semangat memperkuat identitas kebangsaan/ bela negara. Tak hanya itu, ia mengungkapkan bahwa tema ini memberikan nuansa filosofis yang lebih merangsang dan menggungah pikiran tentang fenomena komunikasi sebagai realitas sosial di sekitar kehidupan sehari-hari.
Realitas sosial merupakan salah satu jenis realitas yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Realitas sosial ini mencakup diantaranya struktur, nilai, norma yang berlaku di tengah masyarakat yang menunjukkan bagaimana cara mereka memahami, menafsirkan, dan berinteraksi dengan lingkungan sosial mereka. Di luar realitas sosial kita menemukan realitas objektif, realitas subjektif, dan realitas artifisial yang mencakup realitas virtual, realitas tertambah (augmented reality) hingga hyperreality.
Cara pandang orang Indonesia tentang komunikasi berpusat pada hati. Hati menjadi pusat emosi, moralitas dan spritualitas. Dari hati kemudian diturunkan nilai utama komunikasi yakni budi yang dalam konsep komunikasi dioperasional menjadi budi bahasa dan budi bicara. Nilai utama bdi mengatur keseimbangan komunikasi antara aspek rasa (hati) dengan rasio (akal). Nilai utama budi menjadi rujukan bagi sepuluh nilai instrumental dalam memandang perilaku komunikasi dan lima prinsip komunikasi. Keseluruhan cara pandang dan tata nilai-nilai komunikasi tersebut dapat digambarkan secara sistematik dalam model komunikasi berbudi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/21/65/3132597/opini-SZkV_large.jpg
Mengenali Krisis: Makna, Proses Identifikasi dan Kekuatan yang Tersembunyi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/65/3089403/upn-bahas-masa-depan-jakarta-pasca-ibu-kota-pindah-Y8vICwkLNw.jpg
UPN Bahas Masa Depan Jakarta Pasca Ibu Kota Pindah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/65/3064162/jangan-langsung-like-comment-dan-share-konten-di-media-sosial-dpIUgOYz6t.jpg
Jangan Langsung Like, Comment dan Share Konten di Media Sosial!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/65/3058678/upnvj-bahas-masa-depan-industri-televisi-dan-film-6URJZu9yFB.jpeg
Buka Program Studi Baru S1 Kajian Film, Televisi dan Media, UPNVJ Hadirkan Sutradara Riri Riza hingga Andre Taulany
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/65/3046747/fisip-upnvj-dan-fkpm-uitm-perluas-wawasan-mahasiswa-ri-malaysia-qbU3KBVc6a.jpg
FISIP UPNVJ dan FKPM UiTM Perluas Wawasan Mahasiswa RI-Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/65/3036044/upnvj-buka-prodi-baru-s1-kajian-film-televisi-dan-media-pendaftaran-dibuka-hanya-untuk-40-mahasiswa-baru-XaOhq7Ll2q.jpeg
UPNVJ Buka Prodi Baru S1 Kajian Film, Televisi dan Media, Pendaftaran Dibuka Hanya untuk 40 Mahasiswa Baru
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement