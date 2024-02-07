Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Prediksi Rata-Rata Nilai Rapor Lolos SNBP 2024 di UPN Veteran Jakarta

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |06:39 WIB
Prediksi Rata-Rata Nilai Rapor Lolos SNBP 2024 di UPN Veteran Jakarta
Prediksi Nilai Rata-Rata Rapor Lolos SNBP 2024 di UPN Veteran Jakarta (Foto: UPN Jakarta)
JAKARTA - Prediksi rata-rata nilai rapor untuk lolos SNBP 2024 di UPN Veteran Jakarta, calon mahasiswa wajib tahu.

Nilai rapor UPN Veteran Jakarta merupakan hasil survei ke peserta yang sudah lolos untuk mengikuti SNBP 2024 di UPN Veteran Jakarta.

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta atau yang dikenal sebagai UPN Veteran Jakarta merupakan perguruan tinggi negeri (PTN) yang terletak di Pondok Labu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. UPN Veteran Jakarta ini dulunya merupakan kampus kedinasan milik Depertemen Pertahanan dan Keamanan RI.

Berikut ini prediksi rata-rata nilai rapor untuk lolos SNBP 2024 di UPN Veteran Jakarta

Ekonomi Pembangunan : 89,66

Akuntansi : 90,78

Sains Informasi : 86,22

Farmasi : 89,84

