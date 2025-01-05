Ini Mekanisme Registrasi Akun SNPMB 2025 dan Pengisian PDSS

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menetapkan mekanisme baru pada Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) dan Pengisian Pangkalan Data Siswa dan Sekolah (PDSS) 2025.

Ketua Umum Tim Penanggung Jawab SNPMB 2025, Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, ST, MT mengatakan setiap tahun akan ada pembaruan dari evaluasi tahun – tahun sebelumnya.

“Secara umum, sebagian besar masih sama dengan tahun lalu. Namun, ada beberapa yang kita sesuaikan berdasarkan evaluasi. Misalnya, untuk jalur seleksi dan kuota tahun 2025 itu masih sama dengan tahun 2024, tetapi ada beberapa penyesuaian terkait pengisian rapor di PDSS, kemudian juga tentang registrasi akun,” tutur Eduart Wolok saat Sosialisasi Daring Pembuatan Akun SNPMB dan Pengisian PDSS Tahun 2025 melalui akun YouTube SNPMB ID, Minggu (5/1/2025).

Adapun kebijakan baru terkait penambahan kuota 5% bagi sekolah yang menggunakan e-Rapor saat pengisian PDSS. Seperti yang disampaikan Ketua Pelaksana SNPMB 2025, Prof. Tjitjik Sri Tjahjandarie, bahwa e-Rapor sudah ada dari tahun – tahun sebelumnya, akan tetapi apresiasi terhadap sekolah yang menggunakan e-Rapor baru dimulai di tahun 2025 ini.

“Sebenarnya kebijakan ini sudah diterapkan lama karena adanya kebijakan secara nasional terkait digitalisasi. Termasuk saat ini Presiden Prabowo menekankan bahwa kita sudah harus masuk ke era digitalisasi terhadap seluruh sistem. Tetapi, dampak e-Rapor belum pernah ada apresiasi. Oleh karena itu, melalui SNBP 2025, kita memberikan apresiasi kepada sekolah – sekolah yang telah menerapkan e-Rapor dengan memberikan tambahan kuota 5%,” jelas Tjitjik Sri Tjahjandarie.

Lalu, bagaimana mekanisme registrasi akun SNPMB dan pengisian PDSS 2025? Berikut mekanisme lengkap yang disiarkan melalui Live Streaming Sosialisasi Daring Pembuatan Akun SNPMB dan Pengisian PDSS Tahun 2025.

Cara Registrasi Akun SNPMB 2025 bagi Siswa

· Buka portal resmi SNPMB https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/

· Bagi siswa yang belum memiliki akun, klik menu Daftar.

· Pilih yang Daftar Akun Siswa.