HOME EDUKASI KAMPUS

Portal SNPMB 2025 Kapan Dibuka?

Anindya Rasya Salsabila , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |16:08 WIB
Portal SNPMB 2025 Kapan Dibuka? (Foto: Freepik)
JAKARTA - Portal SNPMB 2025 kapan dibuka? Simak jadwal serta tahapan resminya. Panitia SNPMB Kemendiktisaintek menetapkan tiga jalur penerimaan mahasiswa baru. Jalur tersebut adalah Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), serta Seleksi Mandiri.
Jadwal SNBP diawali dengan pembukaan kuota sekolah yang memungkinkan pihak sekolah mengajukan nama-nama siswa melalui sistem Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Setelah itu, siswa yang mengikuti jalur SNBP harus melakukan registrasi akun terlebih dahulu.
Untuk jalur SNBT, seleksi didasarkan pada hasil Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). Prosesnya dimulai dengan registrasi akun oleh siswa yang akan mengikuti jalur ini. Berikut adalah jadwal resmi SNBP dan SNBT tahun 2025.
Portal Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025 dijadwalkan akan mulai dibuka pada Januari 2025, sesuai pengumuman resmi dari Kemendiktisaintek.
- Jadwal SNBP 2025
Pengumuman kuota sekolah: 28 Desember 2024
Masa sanggah: 28 Desember 2024 - 17 Januari 2025
Registrasi akun SNPMB sekolah: 6 - 31 Januari 2025
Pengisian PDSS oleh sekolah: 6 - 31 Januari 2025
Registrasi akun SNPMB siswa: 13 Januari - 18 Februari 2025

 

