HOME EDUKASI KAMPUS

Jika Keterima SNBP 2024 Apakah Kuliah Gratis? Cek Faktanya

Timothy Gishelardo , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |17:51 WIB
Jika Keterima SNBP 2024 Apakah Kuliah Gratis? Cek Faktanya
Jika Keterima SNBP 2024 Apakah Kuliah Gratis? Cek Faktanya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Jika keterima SNBP 2024 apakah kuliah gratis? Cek faktanya di sini. Muncul pertanyaan terkait biaya kuliah yang harus dikeluarkan ketika diterima kuliah jalur SNBP 2024.

Informasi ini menarik untuk diketahui oleh para calon mahasiswa yang hendak mendaftar Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2024 lewat jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

Apa Itu Jalur SNBP?

SNBP adalah jalur seleksi untuk menerima mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri (PTN). Sistem ini menilai berdasarkan prestasi akademik, seperti nilai rapor, dan pencapaian non-akademik yang telah dicapai selama menempuh pendidikan di SMA.

SNBP merupakan salah satu jalur SNPMB yang sulit untuk didapatkan karena memiliki keketatan antara satu pendaftar dengan pendaftar lainnya.

Hal tersebut disebabkan oleh kuota yang diberikan oleh setiap perguruan tinggi kepada calon mahasiswa baru melalui jalur SNBP, yang biasanya hanya berkisar antara 5% hingga 40% saja.

Halaman:
1 2
