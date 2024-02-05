ITS Buka Pendaftaran 4 Prodi Baru di SNBP dan SNBT 2024

JAKARTA - Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya membuka pendaftaran untuk empat program studi (prodi) baru pada Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2024.

Direktur Pendidikan ITS Prof. Siti Machmudah mengungkapkan prodi tersebut terdiri atas Prodi Sains Data dari Fakultas Sains dan Analitika Data (FSAD), Prodi Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) dan Prodi Rekayasa Kecerdasan Artifisial (RKA) dari Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas (FTEIC), serta Prodi Kedokteran dari Fakultas Kedokteran dan Kesehatan (FKK).

"Sebelumnya tahun 2023 lalu keempat prodi tersebut hanya ada di Seleksi Mandiri, namun saat ini sudah bisa dipilih pada SNBP dan SNBT," katanya dalam keterangan tertulisnya.

Dengan bergabungnya empat prodi baru tersebut, dia mengatakan bahwa ITS saat ini memiliki 44 pilihan prodi sarjana (S1) serta delapan prodi D4 atau sarjana terapan yang dapat dipilih.

Menurut dia, terdapat satu prodi baru lainnya yang hingga saat ini masih menunggu pengesahan akreditasinya agar bisa mengikuti SNBP dan SNBT, yakni Prodi Inovasi Digital yang berada di bawah Departemen Sistem Informasi dari FTEIC.

Machmudah juga menyampaikan, skema Seleksi Mandiri Prestasi ITS kini telah berubah nama menjadi Seleksi Mandiri Berbeasiswa.

Pada seleksi ini ITS akan memberikan beasiswa bagi pendaftar yang mempunyai prestasi luar biasa. Beasiswa tersebut berupa kebebasan dari kewajiban membayar Iuran Pengembangan Institut (IPI) atau yang sebelumnya dikenal dengan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI).

"Jadi hanya wajib membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT)," ujarnya dilansir Antara.