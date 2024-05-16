Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

ITS Luncurkan Prodi Bisnis Digital

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |21:20 WIB
ITS Luncurkan Prodi Bisnis Digital
ITS Luncurkan Prodi Bisnis Digital. (Foto: Okezone.com/ITS)
A
A
A

JAKARTA - Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) meluncurkan Program Studi (Prodi) S1 Bisnis Digital. Hal ini untuk mencetak lulusan yang andal dalam mengelola bisnis berbasis digital yang semakin dibutuhkan masyarakat saat ini.

Peluncuran perdana Prodi Bisnis Digital ITS ini dihelat secara luring di Auditorium Tower 2 ITS, Kamis (16/5/2024).

Rektor ITS Bambang Pramujati menyambut gembira atas terbentuknya prodi baru di ITS ini. Menurutnya, lahirnya Prodi S1 Bisnis Digital ini merupakan salah satu bentuk sumbangsih ITS dalam menjawab kebutuhan masyarakat untuk menghadapi tantangan bisnis secara digital.

Bambang menjelaskan, prodi pengembangan dari Departemen Manajemen Bisnis ITS ini juga bertujuan untuk mendorong para mahasiswa menjadi adaptif dan progresif pada perkembangan bisnis.

“Harapannya, mereka akan mendapatkan pendidikan yang selaras dengan kebutuhan teknologi dunia,” tambahnya, Kamis (16/5/2024).

Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Manajemen Bisnis ITS Dr oec HSG Syarifa Hanoum ST MT menyampaikan keyakinannya terhadap proyeksi lulusan Prodi Bisnis Digital ini.

“Kami siap menempa para mahasiswa menjadi ahli bisnis digital yang mampu berkontribusi pada perkembangan ekonomi digital,” tegas Syarifa optimistis.

Membahas prodi baru ini lebih rinci, Kepala Prodi S1 Bisnis Digital ITS Dr Lissa Rosdiana Noer ST MMT pun menjelaskan, prodi ini berdiri sebagai solusi untuk mengembangkan kemampuan mengelola dan merancang proses transformasi ekonomi digital di bidang industri. “Gagasan ini diwujudkan melalui empat pilar keilmuan Prodi Bisnis Digital,” terangnya.

Keempat pilar tersebut antara lain adalah functional management, digital system and technology, business essential, serta digital business entrepreneurship and development.

“Keempatnya memberikan pemahaman fundamental mengenai manajemen, analisis dan bisnis, sistem dan teknologi digital, serta pengaplikasian dalam ranah digital,” papar Lissa.

1 2
