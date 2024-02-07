Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Prediksi Rata-Rata Nilai Rapor Lolos SNBP 2024 di UPN Veteran Yogyakarta

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |06:23 WIB
Prediksi Rata-Rata Nilai Rapor Lolos SNBP 2024 di UPN Veteran Yogyakarta
Prediksi Nilai Rata-Rata Rapor Lolos SNBP 2024 di UPN Veteran Yogyakarta (Foto: UPN Veteran Yogyakarta)
A
A
A

JAKARTA - Prediksi rata-rata nilai rapor lolos SNBP 2024 di UPN Veteran Yogyakarta. Penting untuk diketahui bagi para calon mahasiswa yang ingin mendaftar di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta (UPN Veteran Yogyakarta).

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta (UPN Veteran Yogyakarta) saat ini menerapkan jalur tanpa tes dengan mengandalkan nilai rapor dan indikator lainnya melalui Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) 2024.

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta (UPN Veteran Yogyakarta) terletak di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan merupakan perguruan tinggi negeri di Indonesia.

Berikut ini prediksi rata-rata nilai rapor lolos SNBP 2024 di UPN Veteran Yogyakarta yang bisa digunakan masuk jalur SNBP UPN Yogyakarta.

Nilai Rapor Saintek UPN Yogyakarta

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/65/3133695/utbk_2025-sPA4_large.jpg
Panitia SNPMB Kutuk Kecurangan Pelaksanaan UTBK SNBT 2025  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/65/3127052/snbt_2025-TIx1_large.jpg
Ada Berapa Jumlah Soal UTBK SNBT 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/65/3127042/snbt_2025-BGAx_large.jpg
Segini Skor UTBK ITB dan IPB untuk Lolos SNBT 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/65/3105514/beasiswa-fl1c_large.jpg
Kapan Batas Simpan Permanen Akun SNPMB 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/624/3101629/snpmb-K5hw_large.jpg
Ini Mekanisme Registrasi Akun SNPMB 2025 dan Pengisian PDSS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/65/3099465/snbp-QTmn_large.jpeg
Cara Cek Kuota Sekolah SNBP 2025
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement