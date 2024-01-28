UNU Yogyakarta Resmi Miliki Kampus Studi Masa Depan

JAKARTA - Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta membangun Gedung Mohammed Bin Zeyed (MBZ) College for Future Studies (CFS). Ground breaking dilakukan di Kampus Terpadu UNU Yogyakarta, Jalan Lowanu No. 47, Sorosutan, Umbulharjo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tepat pada puncak Harlah ke-101 NU pada 31 Januari 2024.

Prosesi Kickoff Pembangunan MBZ College for Future Studies akan dikomandoi langsung Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf, Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo, dan Menteri Energi dan Infrastruktur UEA Suhail Mohammed Al Mazroei.

Rektor UNU Yogyakarta Widya Priyahita Pudjibudojo menjelaskan, pembangunan gedung tersebut adalah hasil kerja sama PBNU dengan Uni Emirat Arab (UEA) yang sudah diteken sejak pertengahan 2022 lalu.

Widya menjelaskan, MBZ CS ini akan dibangun dengan tiga tujuan utama. Pertama, sebagai bagian dari upaya pengembangan peradaban Islam di tengah perubahan dunia yang cepat dan radikal. “MBZ CFS ingin turut terlibat dalam penanganan masalah-masalah kontemporer dengan pendekatan yang inovatif,” katanya, Minggu (28/1/2024).

Kedua, sebagai ikhtiar kedua negara dalam mencetak talenta berdaya saing global dengan bekal keilmuan dan ketrampilan yang relevan. Ketiga, sebagai simbol persahabatan Indonesia dan UEA yang erat dan berkelanjutan.

“Simbolisasi ini semakin kuat dengan hadirnya twin tower yang terdiri dari Jokowi Tower dan MBZ Tower,” lanjut Widya.

MBZ CFS ini merupakan unit pendidikan setingkat fakultas yang berada di bawah naungan UNU Yogyakarta. Visinya adalah mengintegrasikan masyarakat global melalui pengembangan teknologi, ekonomi pengetahuan yang kompetitif, dan nilai inklusif yang diilhami oleh nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin.

MBZ CFS memiliki empat program unggulan, yaitu (1) Institute for Future Scenario, (2) Lab for Future Technology, (3) Academics for Future Sciences and Skills (baik degree dari jenjang sarjana hingga doktoral maupun non-degree), dan (4) Creative Powerhouse for Future Ethics and Values Literacy.