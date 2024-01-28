Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

UNU Yogyakarta Resmi Miliki Kampus Studi Masa Depan

Fadila Nur Hasan , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |18:07 WIB
UNU Yogyakarta Resmi Miliki Kampus Studi Masa Depan
UNU Yogyakarta bangun menara kembar (Foto: UNU)
A
A
A

JAKARTA - Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta membangun Gedung Mohammed Bin Zeyed (MBZ) College for Future Studies (CFS). Ground breaking dilakukan di Kampus Terpadu UNU Yogyakarta, Jalan Lowanu No. 47, Sorosutan, Umbulharjo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tepat pada puncak Harlah ke-101 NU pada 31 Januari 2024.

Prosesi Kickoff Pembangunan MBZ College for Future Studies akan dikomandoi langsung Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf, Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo, dan Menteri Energi dan Infrastruktur UEA Suhail Mohammed Al Mazroei.

Rektor UNU Yogyakarta Widya Priyahita Pudjibudojo menjelaskan, pembangunan gedung tersebut adalah hasil kerja sama PBNU dengan Uni Emirat Arab (UEA) yang sudah diteken sejak pertengahan 2022 lalu.

Widya menjelaskan, MBZ CS ini akan dibangun dengan tiga tujuan utama. Pertama, sebagai bagian dari upaya pengembangan peradaban Islam di tengah perubahan dunia yang cepat dan radikal. “MBZ CFS ingin turut terlibat dalam penanganan masalah-masalah kontemporer dengan pendekatan yang inovatif,” katanya, Minggu (28/1/2024).

Kedua, sebagai ikhtiar kedua negara dalam mencetak talenta berdaya saing global dengan bekal keilmuan dan ketrampilan yang relevan. Ketiga, sebagai simbol persahabatan Indonesia dan UEA yang erat dan berkelanjutan.

“Simbolisasi ini semakin kuat dengan hadirnya twin tower yang terdiri dari Jokowi Tower dan MBZ Tower,” lanjut Widya.

MBZ CFS ini merupakan unit pendidikan setingkat fakultas yang berada di bawah naungan UNU Yogyakarta. Visinya adalah mengintegrasikan masyarakat global melalui pengembangan teknologi, ekonomi pengetahuan yang kompetitif, dan nilai inklusif yang diilhami oleh nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin.

MBZ CFS memiliki empat program unggulan, yaitu (1) Institute for Future Scenario, (2) Lab for Future Technology, (3) Academics for Future Sciences and Skills (baik degree dari jenjang sarjana hingga doktoral maupun non-degree), dan (4) Creative Powerhouse for Future Ethics and Values Literacy.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/65/3182418//mnc_university-tZfP_large.jpeg
Semangat Sumpah Pemuda di Era Digital, MNC University Ajak Generasi Muda Berinovasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/65/3182333//kampus-lQvh_large.jpg
Ini Perbedaan Gelar PhD dengan Doktoral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/65/3182302//jurusan-Cs1y_large.jpg
Daftar Jurusan Tersepi tapi Punya Prospek Kerja Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/65/3181849//ui-zv1a_large.jpg
Jadi Tempat Pengembangan Ilmu, Kampus Tak Bisa Dikelola Seperti Perusahaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/624/3181463//mnc_university-D9A4_large.jpeg
Ratusan Pelajar se-Jabodetabek Ikuti Forum SDGs di MNC University
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/65/3181461//mnc_university-21Cr_large.jpeg
Mahasiswa MNC University Raih Juara 3 Pop Royalty Singing Competition
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement