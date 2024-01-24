Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Jadi Wisudawan Terbaik MNC University, Mahasiswi Ini Sudah Bekerja Sebelum Lulus

Devi Pattricia , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |21:48 WIB
Jadi Wisudawan Terbaik MNC University, Mahasiswi Ini Sudah Bekerja Sebelum Lulus
Wisuda MNC University (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Putri Fritz Octaviani Bintang Mutiara atau yang akrab disapa Bintang menjadi salah satu wisudawati terbaik tahun ini dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,82 di MNC University.

Seperi diketahui MNC University menggelar Wisuda Program Sarjana Tahun Akademik Tahun Akademik 2023/2024 di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta. Acara ini dihadiri oleh 92 wisudawan dari delapan fakultas. Dari seluruh wisudawan, terdapat 61 wisudawan yang telah mendapatkan pekerjaan.

Salah satunya wisudawati bernama Putri Fritz Octaviani Bintang Mutiara atau yang akrab disapa Bintang. Bintang menempuh pendidikan Program Studi Manajemen dan ia menjadi salah satu wisudawati terbaik tahun ini dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,82.

Patut dibanggakan bahwa Bintang saat ini telah bekerja di PT TEMAS Tbk. Bintang pun menceritakan pengalamannya semasa kuliah di MNC University.

“Jujur banyak banget pengalaman. Kami belajar di MNC University dengan dosen yang luar biasa mendukung kami dan ngasih inspirasi,” kata Bintang kepada tim MNC Portal Indonesia saat ditemui di iNews Tower, Rabu (24/1/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/624/3181463/mnc_university-D9A4_large.jpeg
Ratusan Pelajar se-Jabodetabek Ikuti Forum SDGs di MNC University
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/65/3181461/mnc_university-21Cr_large.jpeg
Mahasiswa MNC University Raih Juara 3 Pop Royalty Singing Competition
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/65/3181072/mnc_univeristy-srMq_large.jpg
MNC University dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta Teken Kerjasama Penguatan Pendidikan Vokasi di Gebyar Expo SMK 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/65/3181067/mnc_univeristy-5nNr_large.jpg
Perkuat Kompetensi Akuntansi Berstandar Global, MNC University Gandeng Institute of Singapore Chartered Accountants
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/65/3180354/mnc_univeristy-Pdho_large.jpg
MNC University Fasilitasi KOLlab Gelar ‘Mastering Social Media 1.0’ untuk Tingkatkan Kompetensi Kreator Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/65/3179822/mnc_univeristy-HNdE_large.jpg
MNC University Dukung Final Lomba Retorika Battle 2025 di Muda Mudi Fest Tangerang
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement