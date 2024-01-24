Jadi Wisudawan Terbaik MNC University, Mahasiswi Ini Sudah Bekerja Sebelum Lulus

JAKARTA – Putri Fritz Octaviani Bintang Mutiara atau yang akrab disapa Bintang menjadi salah satu wisudawati terbaik tahun ini dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,82 di MNC University.

Seperi diketahui MNC University menggelar Wisuda Program Sarjana Tahun Akademik Tahun Akademik 2023/2024 di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta. Acara ini dihadiri oleh 92 wisudawan dari delapan fakultas. Dari seluruh wisudawan, terdapat 61 wisudawan yang telah mendapatkan pekerjaan.

Salah satunya wisudawati bernama Putri Fritz Octaviani Bintang Mutiara atau yang akrab disapa Bintang. Bintang menempuh pendidikan Program Studi Manajemen dan ia menjadi salah satu wisudawati terbaik tahun ini dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,82.

Patut dibanggakan bahwa Bintang saat ini telah bekerja di PT TEMAS Tbk. Bintang pun menceritakan pengalamannya semasa kuliah di MNC University.

“Jujur banyak banget pengalaman. Kami belajar di MNC University dengan dosen yang luar biasa mendukung kami dan ngasih inspirasi,” kata Bintang kepada tim MNC Portal Indonesia saat ditemui di iNews Tower, Rabu (24/1/2024).