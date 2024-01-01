Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Hadiri Dies Natalis Ke-74 UGM, Ganjar Pranowo Minta Perguruan Tinggi Optimalkan Bonus Demografi

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |13:27 WIB
Hadiri Dies Natalis Ke-74 UGM, Ganjar Pranowo Minta Perguruan Tinggi Optimalkan Bonus Demografi
Ganjar Pranowo minta perguruan tinggi optimalkan bonus demografi (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri dies natalis Universitas Gadjah Mada (UGM) ke-74. Ganjar Pranowo menghadiri langsung dies natalis UGM di Graha Sabha Pramana UGM, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Dalam kesempatan itu turut disampaikan pidato terkait perkembangan dan kemajuan dunia, termasuk dunia pendidikan.

Ganjar yang merupakan lulusan Fakultas Hukum UGM mengatakan, perguruan tinggi memiliki posisi yang sangat strategis dalam mentransformasikan bangsa Indonesia.

"Selamat ulang tahun untuk UGM ke-74. Bagaimana kemudian masyarakat Indonesia bertransformasi dan perguruan tinggi menempatkan posisinya dalam dirinya yang sangat strategis," ujar Ganjar di UGM, dikutip Senin (1/1/2024).

Menurut Ganjar, perguruan tinggi harus mampu menangkap dan menjawab tantangan bonus demografi yang sedang terjadi di Indonesia saat ini. Menurut Ganjar, perguruan tinggi memiliki peran penting untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan bangsa yang bersifat sektoral.

Pasalnya, lanjut Ganjar, untuk menuju Indonesia Emas 2045 perguruan tinggi bertugas untuk menyiapkan sistem pendidikan yang terbaik agar banyak melahirkan generasi anak bangsa yang unggul dan berkualitas.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/65/3144301/ugm-Plu1_large.jpg
Mahasiswa Jadi Tersangka, UGM Bentuk Tim Komite Etik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/65/3143857/wisudawan_termuda-XWUT_large.jpg
Wisudawan Termuda UGM Raih Gelar S1 Farmasi di Usia 19 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/65/3129034/ugm-IncA_large.jpg
UGM Pecat Guru Besar yang Cabuli 13 Mahasiswi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/65/3124922/ugm-CBd8_large.jpg
Penjelasan UGM soal Polemik Ijazah Jokowi yang Dituding Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/65/3119503/ugm-Erg1_large.jpg
Daftar Jurusan UGM dengan Daya Saing Terendah sebagai Referensi SNBT 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/65/3111188/wamenkeu-jXwH_large.png
Wamenkeu Anggito Abimanyu Dikukuhkan sebagai Guru Besar UGM, Kenang Masa Jadi Asisten Peneliti Ayah Prabowo
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement