Hadiri Dies Natalis Ke-74 UGM, Ganjar Pranowo Minta Perguruan Tinggi Optimalkan Bonus Demografi

JAKARTA - Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri dies natalis Universitas Gadjah Mada (UGM) ke-74. Ganjar Pranowo menghadiri langsung dies natalis UGM di Graha Sabha Pramana UGM, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Dalam kesempatan itu turut disampaikan pidato terkait perkembangan dan kemajuan dunia, termasuk dunia pendidikan.

Ganjar yang merupakan lulusan Fakultas Hukum UGM mengatakan, perguruan tinggi memiliki posisi yang sangat strategis dalam mentransformasikan bangsa Indonesia.

"Selamat ulang tahun untuk UGM ke-74. Bagaimana kemudian masyarakat Indonesia bertransformasi dan perguruan tinggi menempatkan posisinya dalam dirinya yang sangat strategis," ujar Ganjar di UGM, dikutip Senin (1/1/2024).

Menurut Ganjar, perguruan tinggi harus mampu menangkap dan menjawab tantangan bonus demografi yang sedang terjadi di Indonesia saat ini. Menurut Ganjar, perguruan tinggi memiliki peran penting untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan bangsa yang bersifat sektoral.

Pasalnya, lanjut Ganjar, untuk menuju Indonesia Emas 2045 perguruan tinggi bertugas untuk menyiapkan sistem pendidikan yang terbaik agar banyak melahirkan generasi anak bangsa yang unggul dan berkualitas.