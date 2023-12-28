Kapan Pendaftaran Beasiswa LPDP 2024 Resmi Dibuka? Simak Jadwal Lengkapnya di Sini

Kapan pendaftaran beasiswa LPDP 2024 resmi dibuka? (Foto: Okezone)

JAKARTA – Kapan pendaftaran beasiswa LPDP 2024 resmi dibuka? Simak Jadwal lengkapnya di sini.

Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sudah banyak membantu para pelajar di Indonesia sejak tahun 2013. Setiap tahunnya, pendaftaran beasiswa LPDP dibuka sebanyak dua kali. Lalu, kapan pendaftaran beasiswa LPDP 2024 akan dibuka?

Beasiswa LPDP adalah sebuah program beasiswa yang dibiayai oleh pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dengan memanfaatkan dana pengembangan pendidikan nasional (DPPN), beasiswa LPDP membantu para generasi penerus bangsa untuk dapat melanjutkan studi kuliah S2 hingga S3 setelah mereka menyelesaikan studi program diploma empat (D4) atau sarjana (S1).

Penting untuk mengetahui kapan jadwal pendaftaran untuk beasiswa LPDP ini dibuka. Dengan mengetahui jadwal pendaftaran, para pelajar dapat mempersiapkan diri mereka, termasuk dalam mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

Jadwal pendaftaran beasiswa LPDP 2024

Belum ada informasi resmi dari pihak LPDP ataupun Kementerian Keuangan terkait jadwal pendaftaran beasiswa LPDP 2024. Namun, jika mengacu pada jadwal pendaftaran beasiswa LPDP 2023 yang dilansir melalui laman resmi LPDP, Kamis (28/12/2023), pendaftaran beasiswa LPDP akan dibuka dalam dua tahap. Maka, pendaftaran beasiswa LPDP 2024 akan memiliki kisaran jadwal seperti berikut.

Jadwal pendaftaran beasiswa LPDP tahap 1:

Jadwal pendaftaran beasiswa LPDP tahap 1 pada tahun 2023:

25 Januari-25 Februari 2023: Pendaftaran

27 Februari 2023: Seleksi administrasi

14 Maret 2023: Pengumuman seleksi administrasi

27 Maret 2023: Seleksi bakat skolastik

5 April 2023: Pengumuman hasil seleksi bakat skolastik

10 April 2023: Seleksi substansi

31 Mei 2023: Seleksi substansi berakhir

8 Juni 2023: Pengumuman hasil seleksi substansi final

Kisaran jadwal pendaftaran LPDP tahap 1 tahun 2024:

Bulan Januari-Februari: Pendaftaran

Bulan Februari-Maret: Seleksi administrasi

Bulan Maret: Pengumuman hasil seleksi administrasi

Bulan Maret: Seleksi bakat skolastik

Bulan April: Pengumuman hasil seleksi bakat skolastik

Bulan April-Mei: Seleksi substansi

Bulan Juni: Pengumuman Hasil Seleksi Substansi dan Intake Paling cepat

Jadwal pendaftaran beasiswa LPDP tahap 2:

Jadwal pendaftaran beasiswa LPDP tahap 2 pada tahun 2023:

9 Juni-9 Juli 2023: Pendaftaran

10 Juli 2023: Seleksi administrasi

27 Juli 2023: Pengumuman hasil seleksi administrasi

7 Agustus 2023: Seleksi bakat skolastik

16 Agustus 2023: Pengumuman hasil seleksi bakat skolastik

4 September 2023: Seleksi substansi

7 November 2023: Pengumuman hasil seleksi substansi final

Kisaran jadwal pendaftaran LPDP tahap 2 tahun 2024:

Bulan Juni-Juli: Pendaftaran

Bulan Juli: Seleksi administrasi

Bulan Juli: Pengumuman hasil seleksi administrasi

Bulan Agustus: Seleksi bakat skolastik

Bulan Agustus: Pengumuman hasil seleksi bakat skolastik

Bulan September-Oktober: Seleksi Substansi

Bulan November: Pengumuman hasil seleksi substansi final

Januari: Intake paling cepat

Dokumen pendaftaran beasiswa LPDP

Berikut adalah beberapa dokumen yang perlu disiapkan oleh para pendaftar beasiswa LPDP:

Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)

Pas foto terbaru

Surat keterangan sehat

Surat rekomendasi

Surat usulan mengikuti seleksi beasiswa LPDP

Letter of Acceptance (LoA)

Esai komitmen yang menyatakan akan kembali ke Indonesia

Sertifikat bahasa Inggris