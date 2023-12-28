JAKARTA – Kapan pendaftaran beasiswa LPDP 2024 resmi dibuka? Simak Jadwal lengkapnya di sini.
Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sudah banyak membantu para pelajar di Indonesia sejak tahun 2013. Setiap tahunnya, pendaftaran beasiswa LPDP dibuka sebanyak dua kali. Lalu, kapan pendaftaran beasiswa LPDP 2024 akan dibuka?
Beasiswa LPDP adalah sebuah program beasiswa yang dibiayai oleh pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dengan memanfaatkan dana pengembangan pendidikan nasional (DPPN), beasiswa LPDP membantu para generasi penerus bangsa untuk dapat melanjutkan studi kuliah S2 hingga S3 setelah mereka menyelesaikan studi program diploma empat (D4) atau sarjana (S1).
Penting untuk mengetahui kapan jadwal pendaftaran untuk beasiswa LPDP ini dibuka. Dengan mengetahui jadwal pendaftaran, para pelajar dapat mempersiapkan diri mereka, termasuk dalam mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan.
Jadwal pendaftaran beasiswa LPDP 2024
Belum ada informasi resmi dari pihak LPDP ataupun Kementerian Keuangan terkait jadwal pendaftaran beasiswa LPDP 2024. Namun, jika mengacu pada jadwal pendaftaran beasiswa LPDP 2023 yang dilansir melalui laman resmi LPDP, Kamis (28/12/2023), pendaftaran beasiswa LPDP akan dibuka dalam dua tahap. Maka, pendaftaran beasiswa LPDP 2024 akan memiliki kisaran jadwal seperti berikut.
Jadwal pendaftaran beasiswa LPDP tahap 1:
Jadwal pendaftaran beasiswa LPDP tahap 1 pada tahun 2023:
25 Januari-25 Februari 2023: Pendaftaran
27 Februari 2023: Seleksi administrasi
14 Maret 2023: Pengumuman seleksi administrasi
27 Maret 2023: Seleksi bakat skolastik
5 April 2023: Pengumuman hasil seleksi bakat skolastik
10 April 2023: Seleksi substansi
31 Mei 2023: Seleksi substansi berakhir
8 Juni 2023: Pengumuman hasil seleksi substansi final
Kisaran jadwal pendaftaran LPDP tahap 1 tahun 2024:
Bulan Januari-Februari: Pendaftaran
Bulan Februari-Maret: Seleksi administrasi
Bulan Maret: Pengumuman hasil seleksi administrasi
Bulan Maret: Seleksi bakat skolastik
Bulan April: Pengumuman hasil seleksi bakat skolastik
Bulan April-Mei: Seleksi substansi
Bulan Juni: Pengumuman Hasil Seleksi Substansi dan Intake Paling cepat
Jadwal pendaftaran beasiswa LPDP tahap 2:
Jadwal pendaftaran beasiswa LPDP tahap 2 pada tahun 2023:
9 Juni-9 Juli 2023: Pendaftaran
10 Juli 2023: Seleksi administrasi
27 Juli 2023: Pengumuman hasil seleksi administrasi
7 Agustus 2023: Seleksi bakat skolastik
16 Agustus 2023: Pengumuman hasil seleksi bakat skolastik
4 September 2023: Seleksi substansi
7 November 2023: Pengumuman hasil seleksi substansi final
Kisaran jadwal pendaftaran LPDP tahap 2 tahun 2024:
Bulan Juni-Juli: Pendaftaran
Bulan Juli: Seleksi administrasi
Bulan Juli: Pengumuman hasil seleksi administrasi
Bulan Agustus: Seleksi bakat skolastik
Bulan Agustus: Pengumuman hasil seleksi bakat skolastik
Bulan September-Oktober: Seleksi Substansi
Bulan November: Pengumuman hasil seleksi substansi final
Januari: Intake paling cepat
Dokumen pendaftaran beasiswa LPDP
Berikut adalah beberapa dokumen yang perlu disiapkan oleh para pendaftar beasiswa LPDP:
Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
Pas foto terbaru
Surat keterangan sehat
Surat rekomendasi
Surat usulan mengikuti seleksi beasiswa LPDP
Letter of Acceptance (LoA)
Esai komitmen yang menyatakan akan kembali ke Indonesia
Sertifikat bahasa Inggris