Panutan! Anak Pemulung Rongsokan Sukses Jadi Mapres dan Raih Beasiswa LPDP

JAKARTA – Namanya Alfin Dwi Novemyanto, lulusan universitas terbuka tahun 2022 lalu ini mengambil jurusan Ilmu hukum. Kisahnya sungguh menginspirasi. Anak pemulung rongsokan ini membuat bangga ibunya karena mendapatkan beasiswa S2 dari LPDP.

Dilansir dari TikTok @aldindnoya, Rabu, (22/11/2023) seorang pria lulusan Universitas Terbuka membuktikan pernyataan tersebut. Berbekal dengan doa ibunya, ia meraih 3 beasiswa dan menjadi mapres (Mahasiswa Prestasi) selama 2 tahun. Bahkan ia pun menjadi lulusan terbaik.

Dia merupakan anak broken home. Walaupun hanya tinggal dengan ibunya dan adiknya, Alfin tetap berusaha semaksimal mungkin dalam pendidikannya. Hingga ia pun terpilih menjadi duta inspirasi Provinsi Jawa tengah batch 2.

Tak hanya sampai situ saja, ketekunannya dalam mendapatkan beasiswa S2 dari LPDP pun terbayarkan. Ketika ia menunjukkan hasil lulus beasiswa S2 kepada ibunya yang baru saja mencari rongsokan sejak dini hari, ibunya terharu dan memeluk anaknya erat. Bahwa ia berhasil untuk melanjutkan studi hukumnya di satu dari 3 universitas ternama.

Berbagai drama saat penyeleksian beasiswa LPDP ini pun banyak dialaminya. Mulai dari tes TOEFL yang kebut-kebutan, buat esai di H-1 deadline hingga wawancara yang menanyakan Instagramnya yang malah ke-banned. Berbagai komentar netizen menuai pujian untuk Alfin, walaupun dengan kondisi keluarga yang sangat tidak mampu, namun Alfin bisa mematahkan itu semua.

“Mas berbahagialah Anda mempunyai ibu yang sangat hebat.. hebat mendidik anaknya agar selalu punya cita cita mimpi yang tinggi. tidak semua orang tua sprt” ucap netizen.