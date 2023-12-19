Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Tunjangan Profesi Guru Rp5 Miliar bagi Ustadz Pesantren Cair

Salsabila Fitrandasyifa , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |18:19 WIB
Tunjangan Profesi Guru Rp5 Miliar bagi Ustadz Pesantren Cair
Tunjangan profesi guru bagi ustadz pecantren cair (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Tunjangan profesi bagi ustadz pesantren menjadi suatu langkah penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam di Indonesia. Pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional, memiliki peran yang tak tergantikan dalam menanamkan nilai-nilai keislaman kepada generasi muda.

Namun, seringkali perhatian terhadap kondisi sosial dan ekonomi para ustadz pesantren kurang mendapatkan perhatian yang sebanding dengan peran mereka dalam mendidik anak-anak muda. Dilansir dari laman Kementerian Agama Republik Indonesia, Selasa (19/12/2023) pada Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) dan Pendidikan Diniyah Formal (PDF), Tunjangan Profesi Guru (TPG) telah dicairkan bagi guru atau ustaz bukan PNS. Di seluruh Indonesia, 293 guru pesantren akan menerima anggaran lebih dari Rp5 miliar.

 BACA JUGA:

Menurut Plt. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Waryono Abdul Ghofur, ada 302 guru PDF dan SPM yang mengajukan tunjangan profesi melalui aplikasi sikap.kemenag.go.id. yang tersebar di berbagai provinsi, termasuk di Jawa Timur (124 orang), Jawa Barat (67), dan Sumatera Utara (45). TMI PP Al-Amien Prenduan Sumenep di Jawa Timur memiliki guru terbanyak yang lolos verifikasi, dengan 58 orang.

“SPM Pesantren Musthafawiyah Mandailing Natal di Sumatera Utara memiliki 45 orang,”. ujar Guru Besar UIN Yogyakarta.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement