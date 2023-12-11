Jurusan Teknik Sipil Harus Pintar Apa?

JAKARTA - Jurusan teknik sipil harus pintar apa? Hal ini menjadi pertanyaan bagi sarjana baru yang bingung dalam memilih pekerjaan.

Adapun lulusan jurusan teknik sipil bisa bekerja di bidang pembangunan sebuah kontruksi, contoh posisinya sebagai: structural engineer, site engineer, drafter dan estimator.

Lantas jurusan teknik sipil harus pintar apa ? Salah satunya menguasai mata pelajaran Matematika dan Fisika dengan baik. Sebab kedua bidang ilmu dasar ini yang menjadi pondasi dalam pembelajaran di Teknik Sipil.

Jurusan ini mengajarkanmu bagaimana menjadi seorang insinyur yakni bagaimana memanfaatkan Matematika, Sains, dan pengetahuan yang tersedia untuk meningkatkan kreativitas dan menciptakan sesuatu yang menakjubkan.

Berikut alasan harus kuliah di jurusan teknik sipil:

1. Gaji Besar

Lulusan Teknik Sipil dapat dibilang menjadi calon-calon pekerja dengan bayaran tertinggi di seluruh dunia. Dapat dikatakan proyek-proyek yang berhubungan dengan Teknik Sipil secara konsisten membayar pendapatan yang baik hampir di mana pun pekerjanya melakukan tugas mereka.

Pekerjaan ini tidak hanya dapat melayani sektor pemerintahan, tetapi juga sektor swasta yang memerlukan bangunan.

Oleh karena itu, gelar dan pengetahuan menjadi seorang insinyur Teknik Sipil dapat menjadi salah satu pilihan yang baik bagimu jika ingin memiliki kehidupan yang nyaman di kemudian hari. Namun tetap saja kerja keras, ketepatan. dan kejujuran yang akan menjadikan kamu tetap dipercaya terus oleh para klien.