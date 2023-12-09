5 Universitas Swasta dengan Jurusan Teknik Perminyakan Terbaik di Indonesia

Universitas swasta dengan jurusan teknik perminyakan terbaik di Indonesia (Foto: Educations)

JAKARTA - Universitas swasta dengan jurusan teknik perminyakan terbaik di Indonesia ini perlu kamu simak. Apalagi bagi kalian yang ingin bekerja di bagian perminyakan.

Dilansir dari Ruangguru, Minggu (10/12/2023) teknik perminyakan adalah ilmu teknik yang mempelajari eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, khususnya tambang minyak, gas, panas bumi. Ada perbedaan antara teknik perminyakan dan teknik pertambangan. Perbedaannya adalah teknik perminyakan lebih berfokus kepada benda cair, sedangkan teknik pertambangan berfokus kepada benda padat.

BACA JUGA:

Tentu saja, bagi kalian yang ingin mengambil jurusan ini tentunya juga memerlukan Universitas yang tepat juga untuk menimba ilmu. Berikut adalah Universitas swasta dengan jurusan teknik perminyakan terbaik di Indonesia dirangkum oleh tim Okezone.

Universitas Swasta Dengan Jurusan Teknik Perminyakan Terbaik di Indonesia

1. Universitas Pertamina

Universitas ini merupakan dibawah naungan PT Pertamina (Persero). Dimana berujuan untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi sebagai kontribusi untuk masyarakat.

Jurusan Teknik Perminyakan pada Universitas Pertamina tentunya tidak perlu diragukan lagi. Mulai tenaga pendidik, kurikulum hingga metode pembelajarannya. Tak heran jika universitas ini menempati urutan pertama.

BACA JUGA: 12 Universitas Swasta yang Punya Jurusan Teknik Informatika Akreditasi A

2. Universitas Trisakti

Jurusan Teknik Perminyakan pada Universitas Trisakti berdiri sejak tahun 1980. Didirikan berdasarkan kebutuhan dalam rangka upaya mempercepat proses Indonesian pada industri perminyakan. Oleh karenanya sejak didirikan, program ini mendapat bantuan dari Pertamina, Perusahan Kontraktor Production Sharing dan PPTMGB.

3. Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta

Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta ini ternyata memiliki jurusan perminyakan semenjak Tahun 2000 dan langsung mendapatkan peringkat C. Saat ini, akreditasi jurusan ini mendapatkan nilai Baik pada Tahun 2022.