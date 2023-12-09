12 Universitas Swasta yang Punya Jurusan Teknik Informatika Akreditasi A

JAKARTA – Universitas swasta yang punya jurusan teknik informatika akreditasi A penting untuk disimak buat kamu yang tertarik kuliah jurusan ini. Jurusan Teknik Informatika menjadi salah satu jurusan yang paling diminati pada saat ini. Karena memiliki prospek kerja yang luas dan menawarkan gaji yang tinggi, banyak para calon mahasiswa yang berbondong-bondong memilih jurusan ini. Tetapi, apa saja universitas swasta jurusan Teknik Informatika yang sudah terakreditasi A di Indonesia? Simak artikel berikut ini.

Bukan lagi menjadi sebuah rahasia jika jurusan Teknik Informatika menarik banyak minat dari para calon mahasiswa. Karena di bursa kerja pun, banyak perusahaan yang mencari para lulusan dengan gelar Sarjana Komputer (S.Kom) ini.

Di Indonesia sendiri sudah banyak universitas swasta yang memiliki jurusan Teknik Informasi terakreditasi A atau memiliki predikat yang baik. Akreditasi sendiri adalah sebuah penilaian kelayakan dan mutu bagi perguruan tinggi dan program studi. Melansir dari laman Kemendikbud, Jumat (8/12/2023), pemberian akreditasi nasional dilakukan oleh Lima Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Di Indonesia, terdapat beberapa perguruan tinggi swasta yang sudah terakreditasi A oleh BAN-PT yang menawarkan jurusan Teknik Informatika sebagai salah satu jurusan yang dipelajari. Berikut daftar 12 universitas swasta yang punya jurusan Teknik Informatika akreditasi A di Indonesia.

Universitas Swasta yang Punya Jurusan Teknik Informatika Akreditasi A

1. Universitas Bina Nusantara (Binus)

Dilansir dari laman resmi Binus, jurusan ini dinamakan sebagai Program Computer Science, di Binus kamu akan diajarkan pengetahuan fundamental dan tingkat lanjut mengenai ilmu komputer. Kurikulum yang diajarkan ini disusun berdasarkan kurikulum international Association for Computing Machinery (ACM). Program studi di Binus ini juga pernah memperoleh penghargaan dari Kopertis III sebagai juara 1 Prodi Unggulan 2014.

2. Universitas Islam Indonesia (UII)

Di kota pelajar Yogyakarta, UII memiliki Teknik Informatika dengan akreditasi A. UII berkomitmen untuk dapat mendorong para mahasiswanya untuk menjadi seorang profesional pemungkin solusi Teknologi Informasi. Pada tahun keempatnya nanti, mahasiswa Teknik Informatika UII akan menempuh satu jalur studi yakni penelitian, pengabdian kepada masyarakat, perintisan bisnis, magang, atau kuliah di luar negeri. Selain itu, UII juga memiliki jurusan Informatika Medis yang mempelajari aplikasi teknologi informasi di bidang kesehatan.

3. Universitas Telkom

Teknik Informatika di Universitas Telkom Bandung, Jawa Barat, merupakan salah satu program studi unggulan. Melansir dari laman resmi Universitas Telkom, jurusan ini berfokus pada pengembangan teknologi informasi yang berbasis dari ilmu pengetahuan dan seni. Program studi sarjana informatika Universitas Telkom memiliki visi untuk menjadi program studi yang berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang bertaraf internasional.

4. President University

Universitas yang berlokasi di Cikarang, Jakarta Barat, bercita-cita untuk menjadikan kampusnya sebagai pusat pembelajaran dan pengembangan komputer terdepan di Indonesia. Di President University, para mahasiswa akan ditawarkan lima peminatan yaitu, Mobile Computing, Web Design, Programming, Networking, dan Database Design.

5. Universitas Gunadarma

Universitas Gunadarma adalah salah satu universitas di Indonesia yang sudah akrab dikaitkan dengan ilmu komputer. Kampus yang biasa disebut Gundar ini memiliki Jurusan Teknik Informatika terbaik di Indonesia. Teknik Informatika di Gundar sendiri sudah terakreditasi A dan memiliki reputasi internasional yang memiliki jaringan global.

6. Universitas Pancasila

Universitas Pancasila adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jurusan Teknik Informatika dan sudah terakreditasi A. Di Universitas Pancasila, para mahasiswa Teknik Informatika akan mempelajari beberapa dasar-dasar ilmu komputer bahkan hubungan antara manusia dan komputer. Beberapa mata kuliah pada jurusan adalah seperti Interaksi Manusia-Komputer, Pembelajaran Mesin, Keamanan Teknologi Informasi, dan beberapa mata kuliah lainnya.