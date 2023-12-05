Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Mengenal 5 Jurusan Kuliah Teknik, Mana Paling Gampang Dapat Kerja?

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |09:10 WIB
Mengenal 5 Jurusan Kuliah Teknik, Mana Paling Gampang Dapat Kerja?
Mengenal 5 jurusan teknik yang gampang dapat kerja (Foto: Freepik)
JAKARTA - Jurusan teknik menjadi salah satu bidang yang sangat dicari dalam bidang industri pekerjaan. Jurusan ini juga diyakini dapat menggapai karier cerah di masa depan.

Jurusan teknik adalah salah satu incaran para calon mahasiswa. Selama ini jurusan teknik menjadi jurusan paling diminati karena menjanjikan prospek kerja yang begitu luas ketika lulus kuliah. Dikutip dari SMB Telkom University, pada Rabu, (6/12/2023), jurusan kuliah teknik biasanya dapat menawarkan gaji yang cukup besar. Berikut adalah lima jurusan kuliah teknik yang populer dan memiliki peluang kerja yang baik.

Jurusan Kuliah Teknik

1. Teknik Informatika

Jurusan ini melibatkan pengembangan perangkat lunak, pemrograman, pengelolaan basis data, dan jaringan komputer. Dalam era digital seperti sekarang, permintaan untuk lulusan teknik informatika sangat tinggi, terutama dalam industri teknologi informasi.

2. Teknik Elektro

Jurusan ini melibatkan studi tentang sistem kelistrikan, elektronika, dan teknologi komunikasi. Lulusan teknik elektro memiliki peluang kerja yang baik di berbagai sektor, termasuk industri manufaktur, energi, telekomunikasi, dan otomotif.

3. Teknik Sipil

Jurusan ini fokus pada perencanaan, desain, dan konstruksi infrastruktur seperti jalan, jembatan, gedung, dan sistem transportasi. Permintaan untuk lulusan teknik sipil terus meningkat seiring dengan pertumbuhan pembangunan infrastruktur di berbagai negara.

