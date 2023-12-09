Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

6 Universitas Swasta yang Punya Jurusan Teknik Terlengkap di Indonesia

Salsabila Fitrandasyifa , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |14:50 WIB
6 Universitas Swasta yang Punya Jurusan Teknik Terlengkap di Indonesia
Universitas swasta yang punya jurusan teknik terlengkap di Indonesia (Foto: YouTube CareerOneStop)
JAKARTA – 6 universitas swasta yang punya jurusan teknik terlengkap di Indonesia yang menyediakan berbagai program studi di bidang teknik. Hal itu memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam berbagai disiplin ilmu.

Dilansir dari laman Universitas 123,, Sabtu (9/12/2023), berikut adalah beberapa universitas swasta yang dikenal memiliki fakultas teknik terlengkap di Indonesia :

 BACA JUGA:

Universitas Swasta yang Punya Jurusan Teknik Terlengkap di Indonesia

1. Universitas Bina Nusantara (BINUS)

BINUS adalah salah satu universitas swasta terbesar di Indonesia dan terkenal dengan fakultas tekniknya yang lengkap. Program studi di bidang Teknik Informatika, Sistem Informasi, Teknik Elektro, Teknik Industri, dan Teknik Mesin dapat ditemui di BINUS.

2. Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR)

Fakultas Teknik UNPAR menawarkan program studi yang melibatkan Teknik Sipil, Teknik Elektro, dan Teknik Informatika. Kurikulumnya dirancang untuk memastikan mahasiswa memiliki pemahaman yang mendalam dalam bidang teknik yang dipilih.

3. Universitas Multimedia Nusantara (UMN)

UMN adalah universitas yang fokus pada teknologi dan multimedia. Fakultas Tekniknya menawarkan program studi di bidang Teknik Informatika dan Teknik Multimedia, memberikan mahasiswa peluang untuk berkembang dalam industri kreatif.

4. Universitas Pelita Harapan (UPH)

UPH memiliki fakultas teknik yang menawarkan berbagai program studi seperti Teknik Informatika, Teknik Elektro, Teknik Industri, dan lain-lain. Fakultas ini dikenal dengan kombinasi antara pendekatan teori dan praktik yang kuat.

