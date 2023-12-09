5 Universitas Negeri dengan Jurusan Teknik Otomotif Terbaik di Indonesia

JAKARTA – Universitas negeri dengan jurusan teknik otomotif terbaik di Indonesia penting diketahui khususnya buat kamu yang tertarik belajar soal mesin. Teknik otomotif menjanjikan jenjang karier dengan gaji fantastis.

Untuk sukses berkarir pada bidang ini, kamu perlu mencari kampus dengan kualitas terbaik. Penasaran universitas negeri dengan jurusan teknik otomotif terbaik di Indonesia? Simak laporannya berikut.

Teknik otomotif merupakan cabang teknik kendaraan yang fokus pada aplikasi, desain, dan pembuatan berbagai jenis mobil. Menurut laman Leverage Edu, Sabtu (9/12/2023), teknik otomotif memiliki mata kuliah interdisipliner yang bersinggungan dengan ilmu dari bidang lain, seperti Teknik Elektro, Mekatronika, dan Ilmu Material. Teknik yang dipraktekkan pada bidang ini diantaranya teknik keselamatan, elektronik kendaraan, manajemen kualitas dan penghematan bahan bakar.

Di Indonesia, jurusan teknik otomotif kurang mendapat perhatian dan hanya tersedia di beberapa universitas saja. Padahal gaji yang ditawarkan cukup besar. Dilansir dari laman Indeed, sebuah lembaga survei gaji internasional, gaji per tahun dari lulusan teknik otomotif sekitar USD80.000 per tahun atau sekitar Rp1.000.000.000.

Dilansir dari ranking dunia Scimago Institutions Ranking (SIR), Selasa (9/12/2023), berikut universitas negeri dengan jurusan teknik otomotif terbaik di Indonesia

Jurusan Kuliah Teknik Otomotif

1. Universitas Gadjah Mada (UGM)

Menempati peringkat 1 sebagai universitas negeri dengan jurusan teknik otomotif terbaik di Indonesia, mengantarkan UGM pada posisi ke-400 dalam ranking dunia. Studi otomotif UGM menjadi bagian dari prodi Teknik Mesin Sekolah Vokasi yaitu konsentrasi otomotif. UGM memiliki Pusat Inovasi Otomotif untuk mewadahi pembelajaran mahasiswa jurusan ini. Mahasiswa akan dibekali ilmu tentang ilmu matematika, elektromatika, dan mesin untuk merancang produksi kendaraan.

2. Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS)

Urutan kedua kampus dengan jurusan teknik otomotif terbaik diduduki oleh UNS yang berlokasi di Surakarta, Jawa Tengah. UNS menduduki ranking ke-447 pada skala global untuk universitas negeri dengan jurusan teknik otomotif terbaik menurut SIR. Studi otomotif di Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) menjadi bagian dari prodi Teknik Mesin dan Pendidikan Teknik Mesin. Mahasiswa teknik otomotif akan dibekali ilmu seputar mesin dan produksi kendaraan, serta berbagai ilmu dasar terkait.

3. Universitas Negeri Malang

Meski belum masuk ranking dunia, Teknik Otomotif Universitas Negeri Malang sudah mengantongi akreditasi A dari BAN-PT sejak 2017. Mahasiswa akan diajarkan berbagai mata kuliah yang berhubungan dengan otomotif, diantaranya tentang Peralatan otomotif, Teknologi Motor Bensin, Teknologi Motor Diesel, Kelistrikan Engine, sampai Perbaikan Bodi Kendaraan.