5 Tips Jitu Tes Masuk Taruna Nusantara, Dijamin Lolos

JAKARTA - Ada sejumlah trik dan tips jitu buat kamu yang tertarik menjadi calon taruna untuk masuk SMA Taruna Nusantara. SMA Taruna Nusantara lebih dikenal di masyarakat dengan SMA TN merupakan salah satu sekolah yang sungguh luar biasa. Bagaimana caranya agar bisa lolos tes?

Taruna Nusantara memiliki guru pengajar yang berkualitas dengan siswa yang merupakan pilihan dari seluruh pelosok tanah air yang melalui tahap seleksi yang begitu ketat. Dilansir dari laman resmi Bimbel Tarnus, Sabtu, (9/12/2023), kualitas masing-masing individu sebagai calon siswa TN, mulai dari tes akademik, tes psikologi dan tes kesehatan. SMA Taruna Nusantara sudah melahirkan alumni-alumni terbaik yang memiliki jabatan penting di berbagai bidang.

Bagaimana Persyaratan masuk SMA Taruna Nusantara?

Persyaratan SMA Taruna Nusantara juga tergolong yang paling ketat untuk tingkatan SMA. Taruna Nusantara merupakan sebuah Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan sistem asrama yang terletak di Kabupaten Malang, Jawa Tengah, Indonesia.

Sekolah ini mempunyai siswa sebanyak 1107 orang yang terdiri dari siswa putra dan putri dan keseluruhan jumlah kelasnya ada 30 kelas. Sekolah Taruna Nusantara memberikan fasilitas kepada para siswanya, seperti : 2 buah Laboratorium bahasa, Laboratorium kimia, Laboratorium Biologi, Laboratorium Fisika, Studio Musik, Ruang Komputer, Perpustakaan, tempat Olahraga dan sepak bola serta lapangan tennis, Kolam Renang, Ruang Senam.

BACA JUGA:

Berikut daftar beberapa Tips Jitu Masuk SMA Taruna Nusantara

1. Belajarlah dengan giat seluruh materi Ujian Nasional. Tes yang paling banyak menggugurkan calon siswa SMA Taruna Nusantara adalah tes Akademik. Jika kalian sudah lolos tes akademik, kalian bisa mengikuti tes selanjutnya.

2. Persiapkan mental kalian sekuat baja. Karena saat kalian masuk ke SMA Taruna Nusantara, Kalian akan menjalani Pendidikan Dasar Kepemimpinan selama 3 bulan. Dalam masa PDK kalian akan diperkenalkan bagaimana cara hidup di