Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Cek Syarat Nilai Rapor dan Skor IQ Sebagai Acuan Daftar SMA Taruna Nusantara

Richard Ariyanto , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |15:15 WIB
Cek Syarat Nilai Rapor dan Skor IQ Sebagai Acuan Daftar SMA Taruna Nusantara
Cek syarat nilai rapor dan skor IQ sebagai acuan daftar SMA Taruna Nusantara (Foto: Facebook Taruna Nusantara)
A
A
A

JAKARTA - Cek syarat nilai rapor dan skor IQ sebagai acuan daftar SMA Taruna Nusantara, bisa kamu cek di sini. Bagi kalian yang ingin mau mendaftar di SMA Taruna Negara, tentunya kalian harus mempersiapkan berbagai dokumen dan nilai yang cukup.

Dilansir dari laman resminya, Rabu (6/12/2023) bahwa untuk batasan nilai rapor kalian memerlukan setidaknya 80 per semesternya. Terkhusus untuk Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA, nilai minimal yang diperlukan per mata pelajaran tersebut adalah 85.

 BACA JUGA:

Ada pengecualian khusus jika kalian memiliki prestasi dalam akademik, organisasi, olahraga, seni budaya ataupun pernah menjadi ketua OSIS. Syaratnya adalah setidaknya prestasi tersebut minimal setingkat kota ataupun kabupaten. Syarat lainnya adalah nilai minimal per mata pelajaran adalah 80 dan per semesternya 75.

Untuk skor IQ, sebetulnya tidak diwajibkan untuk ikut disertakan. Tapi jika ada, kalian bisa melampirkannya di laman pendaftaran tersebut. Nilai minimalnya adalah 110. Namun nilai tersebut harus dikeluarkan oleh Anggota Himpunan Psikologi (HMPSI) yang berlaku maksimal 6 bulan sebelum mendaftar.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement