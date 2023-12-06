Cek Syarat Nilai Rapor dan Skor IQ Sebagai Acuan Daftar SMA Taruna Nusantara

JAKARTA - Cek syarat nilai rapor dan skor IQ sebagai acuan daftar SMA Taruna Nusantara, bisa kamu cek di sini. Bagi kalian yang ingin mau mendaftar di SMA Taruna Negara, tentunya kalian harus mempersiapkan berbagai dokumen dan nilai yang cukup.

Dilansir dari laman resminya, Rabu (6/12/2023) bahwa untuk batasan nilai rapor kalian memerlukan setidaknya 80 per semesternya. Terkhusus untuk Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA, nilai minimal yang diperlukan per mata pelajaran tersebut adalah 85.

Ada pengecualian khusus jika kalian memiliki prestasi dalam akademik, organisasi, olahraga, seni budaya ataupun pernah menjadi ketua OSIS. Syaratnya adalah setidaknya prestasi tersebut minimal setingkat kota ataupun kabupaten. Syarat lainnya adalah nilai minimal per mata pelajaran adalah 80 dan per semesternya 75.

Untuk skor IQ, sebetulnya tidak diwajibkan untuk ikut disertakan. Tapi jika ada, kalian bisa melampirkannya di laman pendaftaran tersebut. Nilai minimalnya adalah 110. Namun nilai tersebut harus dikeluarkan oleh Anggota Himpunan Psikologi (HMPSI) yang berlaku maksimal 6 bulan sebelum mendaftar.

