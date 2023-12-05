Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Ini Kurikulum SMA Taruna Nusantara, Sekolah Semi Militer

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |12:32 WIB
Ini Kurikulum SMA Taruna Nusantara, Sekolah Semi Militer
Kurikulum SMA Taruna Nusantara sebagai sekolah semi militer (Foto: Instagram)




JAKARTA - SMA Taruna Nusantara dikenal sebagai salah satu sekolah yang menerapkan sistem semi militer untuk para siswanya. Meski memiliki peraturan yang ketat, para siswanya juga pintar di bidang akademik. Apa saja kurikulum yang diterapkan di SMA Taruna Nusantara?

Dikutip dari laman resmi SMA Taruna Nusantara, Selasa (5/12/2023), sekolah ini menerapkan dua kurikulum wajib yang jadi acuan dalam membimbing dan mengajar para siswa di sekolah ini. Ada dua kurikulum yang diterapkan SMA Taruna Nusantara, kurikulum pendidikan nasional (Kurikulum Merdeka dan Kurtilas) dan kurikulum khusus SMA Taruna Nusantara.

 BACA JUGA:

Kurikulum pendidikan nasional atau umum merupakan kurikulum yang secara umum diterapkan di sekolah-sekolah nasional seluruh Indonesia. Kurikulum ini mengacu pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

SMA Taruna Nusantara menerapkan kurikulum ini dengan memberikan mata pelajaran umum dan muatan lokal yang sesuai dengan standar dari Kemdikbudristek, di antaranya mata pelajaran sebagai berikut.

Mata Pelajaran SMA Taruna Nusantara

Mata Pelajaran Kurikulum Wajib dengan Muatan Lokal

Pendidikan Agama dan Budi Pekerti

Pendidikan Pancasila

Bahasa Indonesia

Matematika

Ilmu Pengetahuan Alam (Fisika, Kimia, Biologi)

Ilmu Pengetahuan Sosial (Sosiologi, Ekonomi, Sejarah, Geografi)

Bahasa Inggris

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)

Informatika

Seni Musik & Kewirausahaan

Bahasa Jawa

Kenusantaraan dan Kepemimpinan

Bela Negara

Bimbingan Konseling

Kemudian kurikulum khusus yang diterapkan oleh SMA Taruna Nusantara mengutamakan pelajaran dan wawasan nasionalisme. Ada tiga wawasan utama yang ditanamkan yakni Kebangsaan, Kejuangan, serta Kebudayaan.

Untuk mata pelajaran tambahan yang diambil dari kurikulum khusus, yakni mata pelajaran Kenusantaraan dan Kepemimpinan serta Bela Negara. Untuk meningkatkan tiga wawasan wajib yang dimiliki oleh siswa Taruna Nusantara, sekolah ini membuat empat mata kegiatan yang terbagi menjadi kegiatan Rutin Terjadwal, Terprogram, Terproyek, dan Kreatif Mandiri. Berikut kegiatan rutin yang ada dalam kurikulum khusus SMA Taruna Nusantara.

Halaman:
1 2
