HOME EDUKASI SEKOLAH

Ini Perbedaan SMA Dwiwarna Boarding School dan Taruna Nusantara

Salsabila Fitrandasyifa , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |13:25 WIB
Ini Perbedaan SMA Dwiwarna Boarding School dan Taruna Nusantara
Ini perbedaan sekolah Dwiwarna Boarding School dan Taruna Nusantara (Foto: SMA Dwiwarna Boarding School)
JAKARTA - Kamu berminat menjadi calon taruna? Ada beragam pilihannya salah satunya SMA Dwiwarna Boarding School dan SMA Taruna Nusantara. Lalu apa sih bedanya?

Dilansir dari laman resmi masing-masing sekolah, Senin (4/12/2023) SMA Dwiwarna Boarding School dan Taruna Nusantara memiliki beberapa persamaan. Kedua sekolah merupakan sekolah yang berkonsep asrama, yang dapat membantu para siswanya mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendidikan di sekolah kedinasan.

Namun keduanya juga memiliki perbedaan, yang di mana SMA Dwiwarna Boarding School ini memiliki program CATAR atau yang biasa disebut program Calon Taruna, dengan berbagai kegiatannya seperti Bina Jasmani, psikotes, kesamaptaan, pemeriksaan kesehatan dan lainnya sebagai bekal ilmu yang siswa dapatkan. Selain itu, SMA Dwiwarna juga menggunakan kurikulum nasional namun yang membedakan dengan Taruna Nusantara, yaitu SMA ini menggabungkan dengan kurikulum keagamaan, yang melibatkan praktik islami. 

Nantinya, para siswa akan diberikan latihan fisik disamping kemampuan akademik sebagai upaya mempersiapkan diri sebagai catar. Program bina jasmani atau binjas berisi latihan fisik, membentuk kebugaran, pelatihan kedisiplinan dan sebagainya.

Sekolah ini juga memiliki fasilitas pendidikan yang modern dan lengkap. Setiap tenaga pendidiknya pun kompeten dan berkualitas. Alhasil, siswa siswi bisa mendapatkan kualitas pembelajaran terbaik.

Apa bedanya dengan SMA Taruna Nusantara?

Sedangkan SMA Taruna Nusantara ini menggunakan kurikulum nasional dan kurikulum khusus yang di dalamnya mencakup pelajaran pendidikan bela negara, kenusantaraan, dan kepemimpinan.

