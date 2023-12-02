Kenapa SMA Taruna Nusantara Tersebar di 6 Provinsi? Bakal Ada di IKN

JAKARTA - SMA Taruna Nusantara dibangun di beberapa provinsi Indonesia setelah berdiri 33 tahun lalu. Sekolah yang menganut sistem semi militer ini memang jadi idaman para calon siswa yang ingin masuk ke Akademi Militer dan menjadi taruna. Lantas kenapa SMA Taruna Nusantara diperbanyak?

Dikutip dari laman Kementerian Pertahanan, Sabtu (2/12/2023), hadirnya SMA Taruna Nusantara menjadi bukti konkret dari kerja sama yang erat antara sektor pertahanan dan sektor pendidikan, yang diharapkan dapat mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda Indonesia.

Karena SMA ini telah melahirkan banyak penerus bangsa Indonesia yang kompeten dan berjiwa nasionalisme, Kementerian Pertahanan tidak ragu untuk kembali membuka SMA ini di beberapa provinsi. Tak tanggung, di akhir tahun 2023 ini sekolah dibangun langsung di enam provinsi.

Meski nantinya akan mengenyam pendidikan di SMA Taruna Nusantara yang ada di enam lokasi lainnya, calon siswa baru harus mengikuti seleksi masuk di lokasi pusat yakni di SMA Taruna Nusantara Magelang. Pembangunan SMA Taruna Nusantara di beberapa wilayah ini juga diharapkan dapat membangun ekonomi di wilayah sekitar.

Selain itu, harapannya bagi para orangtua yang ingin menyekolahkan anaknya ke SMA ini tidak harus jauh-jauh ke Magelang, Jawa Tengah agar lebih hemat biaya pendidikan. Terbaru juga akan ada di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Kemhan bakal membangun beberapa sekolah SMA Taruna Nusantara salah satunya di Ibu Kota Nusantara IKN.