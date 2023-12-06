Daftar Lowongan Pekerjaan untuk Lulusan SMA Taruna Nusantara

JAKARTA - Setelah lulus dari SMA Taruna Nusantara, kira-kira akan bekerja di bidang apa? Sekolah bergengsi ini merupakan sekolah semi militer di Magelang, Jawa Timur.

Di Taruna Nusantara para siswa terpilih akan mendapatkan beasiswa individual dengan keuangan terbatas, perusahaan dan pemerintah daerah. Dari laman resmi Taruna Nusantara, Rabu (6/12/2023), SMA Taruna Nusantara memiliki fasilitas asrama siswa, dan komplek perumahan pamong (guru) di atas milik tanah militer.

Lalu kira-kira, pekerjaan apa yang paling cocok untuk lulusan Taruna Nusantara? Berikut adalah beberapa lowongan pekerjaan yang cocok untuk lulusan Taruna Nusantara.

Lowongan Lulusan Taruna Nusantara

1. TNI Matra Udara

Lulusan Taruna Nusantara yang telah terlatih dapat melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan, menegakkan hukum, dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan internasional yang telah diratifikasi.

2. Tenaga Kerja di Perusahaan

SMA Taruna Nusantara melalui program rekrutmennya sering membuka lowongan kerja untuk mencari calon tenaga kerja yang siap diterjunkan ke setiap lini atau divisi kerja dalam perusahaan yang membutuhkan.

BACA JUGA:

3. Guru, Staf, dan Dokter

SMA Taruna Nusantara Magelang juga sering membuka lowongan pekerjaan untuk posisi guru, staf, serta dokter. Pendaftaran biasanya dibuka dalam periode tertentu.