Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Kemendikbud Tetapkan 514 Warisan Budaya Takbenda Indonesia

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 17 Desember 2025 |12:19 WIB
Kemendikbud Tetapkan 514 Warisan Budaya Takbenda Indonesia
Kemendikbud Tetapkan 514 Warisan Budaya Takbenda Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) melalui Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi menggelar Apresiasi Warisan Budaya Takbenda Indonesia (WBTbI) 2025  di Plaza Insan Berprestasi, Kompleks Kementerian Kebudayaan, Jakarta. 

Anugerah ini diberikan kepada pemerintah daerah yang berperan aktif dalam pelestarian WBTbI, sekaligus menjadi agenda tahunan sebagai momentum penegasan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan identitas budaya bangsa. 
 
Tema Anugerah WBTbI 2025 mencerminkan kristalisasi dari upaya pelindungan kebudayaan secara menyeluruh, tidak hanya pada warisan budaya semata, tetapi juga mencakup keterhubungan warisan tersebut dengan lingkungan alam, ruang hidup, serta komunitas pendukungnya. 

Melalui tema ini, Kementerian Kebudayaan menegaskan bahwa pelestarian budaya harus berjalan seiring dengan pemeliharaan ekosistem budaya yang hidup, dinamis, dan berkelanjutan.  
 
Mengawali sambutannya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan duka mendalam atas musibah yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. 

Merespons dengan cepat, Kementerian Kebudayaan telah melakukan penggalangan dana melalui Balai Pelestarian Kebudayan untuk segera melaksanakan perbaikan pada situs, cagar budaya, serta museum.  
 
“Kami tentu akan berkonsentrasi ikut membantu memperbaiki, membersihkan, dan menangani, terutama bagi para pelaku budaya. Ini tantangan dan kita harus berjalan terus untuk memelihara, melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan warisan budaya kita,” tegas Menbud Fadi Zon. 
 
Lebih  lanjut, Menbud mendorong agar warisan budaya tidak berhenti pada penetapan, tetapi dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai soft power. 

“Apa yang menjadi WBTbI harus kita registrasi, kita hidupkan ekosistemnya, sehingga ada nilai tambah. Warisan Budaya Takbenda ini menjadi bagian dari hilirisasi potensi budaya,” jelasnya  
 
Sementara itu, Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Restu Gunawan, melaporkan capaian penetapan warisan budaya sepanjang tahun 2025. 

"Banyaknya Warisan Budaya Takbenda Indonesia, tidak boleh hanya berhenti pada status penetapan saja. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2027 tentang Pemajuan Kebudayaan yang mengamanatkan pentingnya tindak lanjut dan aksi nyata,” jelasnya.  
 
Pada malam Apresiasi WBTbI 2025, Kementerian Kebudayaan menyerahkan Sertifikat Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia kepada pemerintah daerah atas 514 warisan budaya yang ditetapkan tahun ini. 

Penetapan tersebut merupakan hasil dari 804 usulan yang diajukan oleh 35 provinsi dan melalui proses penilaian yang ketat, melibatkan kolaborasi pemerintah daerah, komunitas budaya, akademisi, para ahli, serta Tim Ahli 
WBTbI, termasuk pembahasan dalam tiga kali sidang dan verifikasi lapangan. Dengan penetapan ini, hingga periode 2013–2025, jumlah Warisan Budaya Takbenda Indonesia yang telah ditetapkan mencapai 2.727. 
 
“Pada tahun ini penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia mencapai target yang luar biasa. Tahun ini kita meningkat tajam, berkat kerja keras bersama kita bisa mencapai 514 WBTbI,” kata Dirjen Restu. 

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/65/3175016/patung-a7ZL_large.jpg
Siapakah Sosok Pengukir Patung Jenderal Sudirman yang Rencananya Akan Dipindahkan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/624/3168060/budaya-pkVQ_large.jpg
Ternyata Ini Tantangan Besar Budaya Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/65/3133336/budaya_betawi-xqGT_large.jpg
Menjaga Warisan di Tengah Modernitas: Langkah DKI Jakarta dalam Memajukan Budaya Betawi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/65/3132907/kebudayaan-ncXi_large.jpg
Pagelaran Sabang Merauke Gaungkan Budaya Libatkan Semua Generasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/624/3126533/giring-tqKb_large.jpg
Ribuan Pelajar di Seluruh Dunia Akan Belajar Kebudayaan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/24/65/3098275/artefak-i0dN_large.jpg
Kembalinya Harta Karun Indonesia yang Diambil Belanda
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement