HOME EDUKASI SEKOLAH

Ternyata Ini Tantangan Besar Budaya Indonesia

Muhammad Razid Alvian , Jurnalis-Sabtu, 06 September 2025 |10:00 WIB
Ternyata Ini Tantangan Besar Budaya Indonesia
Ternyata Ini Tantangan Besar Budaya Indonesia (Foto: Okezone)
JAKARTA - Ketua Dewan Penyantun Museum dan Cagar Budaya, Hashim S. Djojohadikusumo menyampaikan keprihatinannya terhadap tantangan besar yang dihadapi budaya Indonesia di tengah derasnya arus globalisasi, teknologi dan media digital. 

Hashim menekankan bahwa selama lebih dari satu dekade, ia terus memikirkan keterkaitan erat antara budaya, identitas, dan masa depan bangsa. 

“Indonesia adalah persimpangan peradaban dunia sejak ribuan tahun lalu. Namun, yang kita perlukan adalah keseimbangan sehat agar budaya asli kita tetap hidup dan dicintai” ujarnya pada Culture, Heritage, Art, Narrative, Diplomacy, and Innovation (CHANDI) 2025 di Bali, Sabtu (6/9/2025).

Lebih lanjut, Hashim mendorong pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan untuk berinvestasi secara serius dalam penguatan budaya nasional. 

Dia mengusulkan agar lembaga terkait, termasuk Danantara, mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung seniman dan kreator lokal, mulai dari animator, kartunis dan konten kreator. 

“Dukungan ini penting agar karya-karya kreatif Indonesia mampu bersaing dengan industri budaya global, sekaligus menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap warisan bangsanya sendiri,” katanya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

