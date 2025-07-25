Cara Mahasiswa Perkenalkan Budaya Indonesia di Maroko

RABAT - Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Maroko sukses menyelenggarakan Indonesian Cultural Day 2025 pada hari Kamis, 24 Juli 2025, bertempat di teater Taman Hassan II di Rabat.

Festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Maroko dalam suasana yang meriah.

Mengusung tema "Exploring the Archipelago”, ICD tahun ini mengajak para pengunjung dalam perjalanan drama teatrikal bersama Kartini dan Kartono melintasi keragaman budaya Indonesia melalui pertunjukan seni tradisional dari berbagai daerah di Tanah Air, termasuk Tari Ratoeh Jaroe dari Aceh, Tari Kecak dari Bali, dan Tari Sajojo dari Papua.

Kegiatan ini juga menampilkan pertunjukan seni bela diri tradisional, Silat, dan penampilan angklung interaktif dengan membawakan lagu dari Maroko.

Indonesian Cultural Day 2025 secara resmi dibuka oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Maroko dan Republik Islam Mauritania, Marsekal TNI (Purn.) Yuyu Sutisna, S.E., M.M., yang dalam pidatonya menyampaikan apresiasi atas upaya mahasiswa Indonesia dalam mempromosikan budaya mereka di luar negeri.

Beliau menekankan pentingnya inisiatif semacam ini dalam mempererat hubungan antar bangsa melalui kedekatan budaya, beliau mengatakan: "Budaya merupakan salah satu jembatan diplomasi, dengan melakukan pertunjukan ini kalian telah menjadi duta budaya bagi negara kalian.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Rabat sebagai perwakilan negara, akan selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang positif ini."

Indonesian Cultural Day 2025 dihadiri oleh ratusan pengunjung, termasuk Duta Besar Brunei Darussalam untuk Kerajaan Maroko, warga lokal Maroko dari berbagai kota, warga negara Indonesia di Maroko: baik pelajar maupun pekerja, dan juga pelajar dari berbagai negara. Banyak pengunjung Maroko ikut berpartisipasi aktif dalam beberapa pertunjukan interaktif seperti flashmob dan angklung.