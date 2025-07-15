Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Minim Perlindungan Sosial, Mahasiswa Indonesia di Luar Negeri Serukan Reformasi Kebijakan

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |13:10 WIB
Minim Perlindungan Sosial, Mahasiswa Indonesia di Luar Negeri Serukan Reformasi Kebijakan
Minim Perlindungan Sosial, Mahasiswa Indonesia di Luar Negeri Serukan Reformasi Kebijakan (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA Mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri menghadapi tantangan serius yang kerap luput dari perhatian: minimnya perlindungan sosial dan jaminan keselamatan kerja, terutama bagi mereka yang terlibat dalam aktivitas produktif seperti magang, riset, atau kerja paruh waktu.

Dalam rilis resminya, Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia (PPID) menyampaikan keresahan kolektif berdasarkan 48 laporan insiden yang masuk dari 18 negara sejak tahun 2022 hingga pertengahan 2025. Laporan tersebut mencakup kasus kecelakaan kerja ringan hingga berat, eksploitasi tenaga kerja, hingga indikasi perdagangan orang, terutama di wilayah seperti Jerman, Hungaria, dan Italia.

“Kami mencatat bahwa sebagian besar mahasiswa bekerja secara informal atau mengikuti program magang tanpa perlindungan memadai. Ketika terjadi insiden, banyak dari mereka harus menanggung beban sendiri,” ujar Wakil Koordinator PPI Dunia Andika Ibrahim Nasution, Selasa (15/7/2025).

ppidunia

Secara sistemik, tidak ada skema perlindungan sosial yang secara eksplisit mengakomodasi mahasiswa Indonesia di luar negeri, terutama dalam konteks Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Meskipun banyak mahasiswa masih tercatat sebagai peserta aktif jaminan sosial dalam negeri, akses manfaat tersebut tidak berlaku lintas negara, dan proses klaimnya tidak dirancang untuk konteks pendidikan dan kerja luar negeri.

Di sisi lain, beberapa negara mitra seperti Taiwan, Korea Selatan, dan Jepang telah memiliki skema yang mengakomodasi pelajar asing asal Indonesia, termasuk fasilitas penggantian biaya medis, asuransi kecelakaan, serta pemulangan jenazah dalam kasus kematian. Kebijakan ini terbukti meningkatkan rasa aman dan keberlanjutan studi pelajar Indonesia di wilayah tersebut.

Sementara itu, realitas yang dihadapi mahasiswa di negara-negara Eropa dan Amerika justru menunjukkan ketimpangan. Salah satu mahasiswa di Jerman, yang bekerja sebagai tenaga restoran, harus menjalani operasi tangan tanpa bantuan pembiayaan apa pun. Di Hungaria, seorang pelajar dilaporkan kehilangan dokumen dan menjadi korban jaringan kerja ilegal setelah mengikuti program magang di luar kampus.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/65/3162537/angela-yu0Y_large.jpg
Mahasiswa UNTAR Apresiasi Kuliah Umum Angela Tanoesoedibjo: Materinya Aplikatif dan Relevan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/65/3159496/mahasiswa-RHhM_large.jpg
Mahasiswa ITS Ditantang Berinovasi di Industri Perbankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/65/3147208/mahasiswa_paramadina-EDmu_large.jpg
Mahasiswa Universitas Paramadina Antusias saat Berkunjung ke Okezone.com
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/65/3136383/mahasiwa_indonesia_kuliah_di_turki-OUem_large.jpeg
Refleksi Mahasiswa Indonesia soal Gempa di Turki dan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/65/3136366/mahasiswa_indonesia_kuliah_di_turki-pi8d_large.jpeg
Kisah Mahasiswa Indonesia di Istanbul Pasca Gempa 6,2 Magnitudo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/65/3129549/belajar_bahasa_mandarin-fARc_large.jpg
Cara Mahasiswa RI Cepat Bisa Bahasa Mandarin Lewat AI
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement