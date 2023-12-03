10 Lapangan Kerja Bergaji Tinggi untuk Lulusan Jurusan Teknik

JAKARTA – Lapangan kerja bergaji tinggi untuk lulusan jurusan teknik pastinya menggiurkan bukan? Kamu adalah seorang lulusan jurusan Teknik dan mungkin bingung mau bekerja di mana? Tim Okezone telah merangkum beberapa pekerjaan jurusan teknik yang bisa dijadikan referensi untuk kamu bekerja nantinya.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa pekerjaan di bidang teknik merupakan pekerjaan yang cenderung menghasilkan banyak uang. Maka dari itu tidak heran jika banyak orang yang berlomba-lomba untuk dapat masuk dan belajar jurusan teknik. Sebagai acuan, melansir Field Engineer, Minggu (3/12/2023), terdapat 10 pekerjaan teknik dengan gaji tertinggi pada tahun 2023 di Amerika Serikat.

Lapangan Kerja Bergaji Tinggi untuk Jurusan Teknik

1. Insinyur Perminyakan

Saat ini minyak dan sumber daya alam (SDA) menjadi semakin berharga. Berbagai perusahaan yang bekerja di bidang yang berhubungan pun mengandalkan keahlian insinyur untuk dapat mengelola SDA seperti air, minyak, dan gas.

Gaji pokok rata-rata untuk pekerjaan ini adalah sekitar USD 124,254 atau sekitar 1,9 miliar rupiah dalam mata uang Indonesia. Bahkan untuk gaji tertinggi berada di angka USD 201,997 atau sekitar Rp3,1 miliar. Insinyur perminyakan memainkan peran penting dalam mengoptimalkan ekstraksi dan pengolahan sumber daya minyak dan gas, sehingga berkontribusi terhadap keamanan energi global.

2. Insinyur Dirgantara

Menawarkan gaji pokok tahunan rata-rata mulai dari USD 100,613 atau sekitar Rp1,5 miliar, seorang insinyur dirgantara memiliki tanggung jawab terhadap pengembangan teknologi pesawat luar angkasa. Dalam pekerjaannya, pekerjaan ini melibatkan ilmu aerodinamika, propulsi, dan avionik. Untuk dapat bekerja menjadi seorang insinyur dirgantara, seseorang harus memiliki gelar sarjana sebagai minimum persyaratannya, bahkan gelar master untuk beberapa perusahaan.

3. Insinyur Komputer

Dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat, penggunaan komputer menjadi salah satu hal dasar yang dilakukan oleh perusahaan di berbagai bidang. Kemajuan ini juga yang mendorong banyak perusahaan untuk mencari seorang insinyur komputer yang dapat bekerja dengan baik di perusahaannya. Insinyur bertanggung jawab dalam memantau pengembangan, pengujian, dan perawatan dari hal-hal yang berhubungan dengan komputer. Insinyur komputer dapat memperoleh gaji pokok rata-rata sekitar USD 109,420 atau sekitar Rp1,7 miliar.

4. Insinyur Perangkat Lunak

Dalam pekerjaannya, seorang insinyur perangkat lunak bertugas untuk melakukan analisa, membuat rekayasa buatan, menyusun spesifikasi, mengimplementasikan serta. memvalidasi suatu rancangan sistem perangkat lunak. Banyak perusahaan membutuhkan keterampilan seseorang untuk memprogram suatu perangkat lunak dan memiliki kemampuan pemecahan masalah yang luar biasa. Oleh karena itu, insinyur perangkat lunak memiliki gaji rata-rata sebesar USD 111,743 atau sekitar Rp1,7 miliar.

5. Insinyur Kimia

Seorang insinyur kimia memiliki pekerjaan untuk mengonversi bahan kimia dalam skala teknis. Tidak hanya itu, insinyur kimia juga turut bertanggung jawab dalam meneliti, mengembangkan, dan memperhatikan proses kimia sebuah perusahaan. Seorang insinyur kimia memiliki gaji rata-rata sebesar USD 93,376 atau sekitar Rp1,4 miliar per tahunnya.