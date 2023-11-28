Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

5 Universitas Swasta dengan Jurusan Teknik Terbaik di Indonesia

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |18:30 WIB
5 Universitas Swasta dengan Jurusan Teknik Terbaik di Indonesia
Universitas swasta dengan jurusan teknik terbaik di Indonesia (Foto: NZ Architect)
A
A
A

JAKARTA - Universitas swasta dengan jurusan teknik terbaik di Indonesia penting untuk diketahui. Berikut daftar universitas swasta dengan jurusan teknik terbaik di Indonesia yang beragam di Indonesia.

Ketika memilih kuliah di bidang teknik atau engineering, pemilihan kampus jadi salah satu faktor utama karena yang sistem pengajaran dan akreditasi juga ikut jadi pertimbangan. Bukan cuma di universitas negeri saja, ternyata ada banyak universitas swasta yang memiliki akreditasi bagus dan sistem pengajaran yang baik. Tak sedikit pula yang memberikan mahasiswanya kesempatan untuk bekerja di perusahaan ternama di bidang teknik.

Dikutip Selasa (28/11/2023), Okezone merangkum 5 universitas swasta dengan jurusan teknik terbaik di Indonesia. Berikut daftarnya yang dapat menjadi referensi dan pilihan untuk mendaftar jurusan teknik.

5 Universitas Swasta yang Punya Jurusan Teknik Terbaik

1. Telkom University

Universitas yang biasa disingkat dengan sebutan Tel-U atau Telyu ini jadi salah satu universitas swasta dengan jurusan teknik terbaik. Fakultas Teknik Elektro yang membawahi 5 jurusan memiliki kerjasama dengan universitas luar negeri seperti Yuan Ze University Taiwan dan Universiti Malaysia Kelantan. Tel-U menduduki peringkat 763 di Asia dan peringkat 1 universitas swasta terbaik Indonesia dalam bidang teknik.

2. Binus University

Binus atau Universitas Bina Nusantara jadi salah satu universitas dengan jurusan teknik terbaik di Indonesia. Binus terkenal memiliki alumni yang mendirikan startup ternama di Indonesia, diantaranya Kevin Osmond alumni Ilmu Komputer yang mendirikan Tiket.com dan William Tanuwijaya dari Teknik Informatika pendiri Tokopedia. Universitas swasta peringkat 2 teknik terbaik di Indonesia ini menduduki peringkat 982 di Asia.

3. Universitas Islam Indonesia

Menempati urutan ketiga terbaik di Indonesia bidang teknik, UII memiliki Fakultas Teknologi Industri dengan enam konsentrasi jurusan di dalamnya yang mempelajari bidang teknik dengan tetap menerapkan nilai-nilai islam. Universitas ini berada di peringkat 1268 di Asia dalam bidang tekniknya.

