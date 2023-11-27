Apakah Benar Jurusan Teknik Elektro Punya Peluang Kerja Terbesar meski Sepi Peminat?

Ilustrasi untuk apakah benar jurusan Teknik Elektro punya peluang kerja terbesar meski sepi peminat? (Foto: Freepik)

JAKARTA - Banyak yang bertanya apakah benar jurusan Teknik Elektro punya peluang kerja terbesar meski sepi peminat? Karena tidak dapat dipungkiri bahwa jurusan teknik elektro memang tidak sepopuler jurusan lainnya. Hal itu dikarenakan jurusan tersebut kurang diminati banyak orang.

Meski begitu tahukah kamu bahwa ternyata jurusan teknik elektro memiliki peluang kerja terbesar loh meski disatu sisi terkesan sepi penimat. Lantas apa saja potensi peluang kerja yang menjanjikan dan bisa diraih para calon teknik elektro?

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Senin (27/11/2023) terkait peluang kerja besar teknik elektro.

Peluang Kerja Teknik Elektro

Perlu diketahui lebih lanjut bahwa jurusan elektro ternyata memiliki potensi peluang kerja yang besar loh meski diyakni sepi peminat. Mengapa demikian?

Hal itu dikarenakan bahwa banyak lini perusahaan yang membutuhkan sosok tenaga ahli untuk menangani seluruh mekanisme, persoalan, masalah listrik dan peralatan elektronik supaya proses operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar.

Oleh karena itu untuk merealisasikannya perusahaan umumnya akan memilih tenaga ahli yang kompeten di bidangnya, salah satunya memilih mahasiswa lulusan teknik elektro menjadi kualifikasi utamanya.

Begini peluang kerja yang bisa dilakukan bagi mahasiswa lulusan teknik elektro:

1. Hardware Engineer

Peluang kerja teknik elektro yaitu menjadi Hardware Engineer. Pekerjaan satu ini bertanggung jawab dalam membuat serta mengkompilasi komponen perangkat keras komputer sehingga bisa digunakan dengan benar, tepat dan efisien. Jabatan pekerjaan ini diyakini memiliki gaji yang cukup tinggi yaitu Rp98 juta/tahun

2. Electrical Design Engineer

Prospek kedua jurusan teknik elektro yaitu mampu menjadi Electrical Design Engineer. Pekerjaan satu ini bertugas untuk memberikan layanan serta pemeliharaan pada sistem kelistrika perusahaan Pendapatan gaji seorang Electrical Design Engineer dapat diraih mulai dari Rp98 juta/tahun.