Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

5 Jurusan Teknik dengan Gaji Fantastis dan Menjanjikan

Lutfan Faizi , Jurnalis-Kamis, 22 Mei 2025 |10:44 WIB
5 Jurusan Teknik dengan Gaji Fantastis dan Menjanjikan
Ilustrasi
A
A
A

Okezone - Deretan jurusan teknik dengan gaji fantastis dan menjanjikan menarik disimak. Dari sekian banyak, salah satunya Teknik Komputer.

Rumpun jurusan teknik telah menjadi pilihan populer bagi banyak calon mahasiswa. Sebab, jurusan ini diyakini memiliki prospek karier yang cerah dan potensi penghasilan yang tinggi. 

Lalu, apa saja jurusan teknik dengan prospek gaji fantastis dan menjanjikan? Dirangkum dari berbagai sumber, berikut ini di antaranya.

Jurusan Teknik dengan Gaji Fantastis dan Menjanjikan 

5. Teknik Komputer

Teknik komputer menjadi salah satu jurusan teknik yang punya prospek karier cemerlang dengan gaji fantastis. Dari jurusan ini, ada banyak profesi yang nantinya bisa dicoba para lulusannya.

Soal gaji, tentu tidak perlu diragukan. Di Indonesia, lulusan teknik komputer dari universitas ternama diperkirakan bisa mendapat gaji belasan juta. Sedangkan untuk ahli yang sudah berpengalaman dan punya spesialisasi di bidang tertentu, bayarannya dapat melonjak hingga puluhan bahkan ratusan juta.

4. Teknik Elektro

Berikutnya ada teknik elektro. Jurusan ini juga terbilang banyak peminatnya di rumpun teknik.

Seiring perkembangan industri modern, lulusan teknik elektro banyak dicari perusahaan besar. Hal ini yang membuatnya tampak menjanjikan karena profesinya nanti akan memperoleh gaji besar. 

3. Teknik Mesin

Lulusan teknik mesin cukup relevan di berbagai industri, mulai dari otomotif, manufaktur, dan sejenisnya. Lini profesinya pun beragam, seperti mechanical engineer, maintenance engineer, dan lainnya,

Kisaran gaji lulusan teknik mesin dalam status fresh graduate juga terbilang besar. Terlebih, angkanya bisa melonjak seiring pengalaman dan tambahan skill yang dimiliki.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/33/3180611//azia_riza-bJiY_large.jpg
Azia Riza Klaim Pernah Kuliah Teknik Sipil, Tenny Tap sampai Speechless
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/65/3176643//kampus-29Oh_large.jpg
Daftar PTS dengan Jurusan Teknik Terbaik di Indonesia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/65/3169502//kip_kuliah-bAMx_large.jpg
KIP Kuliah Mahasiswa Baru 2025 Kapan Cair? Ini Jadwal dan Besarannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/65/3154925//kuliah-nyCM_large.jpeg
Apa Perbedaan Jurusan Teknik Informatika dengan Sistem Informasi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/65/3150732//kampus-Exj0_large.jpg
Heboh Perang Nuklir, Ini Deretan PTN dengan Jurusan Teknik Nuklir Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/33/3147633//ria_ricis-c1oa_large.JPG
Ria Ricis Ingin Kuliah S2, tapi Lewat Jalur Beasiswa
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement