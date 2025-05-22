5 Jurusan Teknik dengan Gaji Fantastis dan Menjanjikan

Okezone - Deretan jurusan teknik dengan gaji fantastis dan menjanjikan menarik disimak. Dari sekian banyak, salah satunya Teknik Komputer.

Rumpun jurusan teknik telah menjadi pilihan populer bagi banyak calon mahasiswa. Sebab, jurusan ini diyakini memiliki prospek karier yang cerah dan potensi penghasilan yang tinggi.

Lalu, apa saja jurusan teknik dengan prospek gaji fantastis dan menjanjikan? Dirangkum dari berbagai sumber, berikut ini di antaranya.

Jurusan Teknik dengan Gaji Fantastis dan Menjanjikan

5. Teknik Komputer

Teknik komputer menjadi salah satu jurusan teknik yang punya prospek karier cemerlang dengan gaji fantastis. Dari jurusan ini, ada banyak profesi yang nantinya bisa dicoba para lulusannya.

Soal gaji, tentu tidak perlu diragukan. Di Indonesia, lulusan teknik komputer dari universitas ternama diperkirakan bisa mendapat gaji belasan juta. Sedangkan untuk ahli yang sudah berpengalaman dan punya spesialisasi di bidang tertentu, bayarannya dapat melonjak hingga puluhan bahkan ratusan juta.

4. Teknik Elektro

Berikutnya ada teknik elektro. Jurusan ini juga terbilang banyak peminatnya di rumpun teknik.

Seiring perkembangan industri modern, lulusan teknik elektro banyak dicari perusahaan besar. Hal ini yang membuatnya tampak menjanjikan karena profesinya nanti akan memperoleh gaji besar.

3. Teknik Mesin

Lulusan teknik mesin cukup relevan di berbagai industri, mulai dari otomotif, manufaktur, dan sejenisnya. Lini profesinya pun beragam, seperti mechanical engineer, maintenance engineer, dan lainnya,

Kisaran gaji lulusan teknik mesin dalam status fresh graduate juga terbilang besar. Terlebih, angkanya bisa melonjak seiring pengalaman dan tambahan skill yang dimiliki.