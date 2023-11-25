7 Jurusan Kuliah yang Ternyata Hanya Ada di UGM dan UI

JAKARTA - 7 jurusan yang ternyata hanya di UGM dan UI sangat menarik untuk diketahui para calon mahasiswa. Perguruan tinggi negeri favorit seperti Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia menawarkan berbagai jurusan dengan kualitas pengajaran yang bagus.

Dari banyaknya jurusan atau program studi yang ditawarkan di universitas negeri dan swasta, beberapa jurusan hanya tersedia di satu kampus saja. Dengan ini, untuk masuk ke jurusan tersebut harus bersaing dengan calon mahasiswa lain se-Indonesia yang ingin masuk juga. Dikutip dari berbagai sumber, Sabtu (25/11/2023), berikut daftar jurusan langka yang hanya ada satu dan hanya tersedia di Universitas Gadjah Mada atau Universitas Indonesia. Jika jarang melihat atau tahu, mungkin jurusan tersebut ada di daftar ini! Jurusan yang Hanya Ada di UGM dan UI.

Jurusan Kuliah yang Hanya Ada di UI dan UGM

1. Teknik Nuklir - UGM

Program studi Teknik Nuklir hanya ada satu di Indonesia, yakni berada di Fakultas Teknik UGM saja. Mahasiswanya diberikan pembelajaran kompetensi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir dalam kehidupan. Meski hanya satu di Indonesia, kuotanya di SNBT 2023 hanya 15 kursi saja.

2. Kartografi dan Penginderaan Jauh - UGM

Jurusan yang termasuk dalam konsentrasi ilmu Geografi ini hanya ada satu di Indonesia, yakni di UGM. Di sini para mahasiswa akan diajarkan menganalisis informasi spasial geografi kemudian menyajikannya dalam bentuk peta tematik yang komunikatif. Hanya satu-satunya di Indonesia, jurusan ini hanya menerima 30 kursi dari 253 di SNBT 2023.

3. Mikrobiologi Pertanian - UGM

Mikrobiologi Pertanian di Indonesia hanya ada di Fakultas Pertanian UGM. Mahasiswa di jurusan ini diharuskan menguasai asas penumbuhan, isolasi, identifikasi, penyimpanan mikrobia dan pemanfaatannya dalam usaha tani yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kuota jurusan Mikrobiologi Pertanian di SNBT 2023 hanya 11 kursi saja.

4. Higiene Gigi - UGM

Higiene Gigi berbeda dengan Kedokteran Gigi meski keduanya ada di fakultas yang sama. Higiene Gigi berfokus pada upaya pencegahan serta promosi kesehatan gigi dan mulut, penggerak program kesehatan gigi masyarakat, manajer klinik maupun administrator. Untuk masuk ke sini cukup sulit, dari 194 peminat di tahun lalu, hanya 15 orang saja yang diterima di SNBT 2023.

5. Sastra Belanda - UI

Meski bahasanya dekat dengan masyarakat karena kolonialisme dulu, jurusan Sastra Belanda hanya ada di Universitas Indonesia. Dengan mempelajari Sastra Belanda, mahasiswa juga mempelajari aspek budaya dan kebiasaan dari pengguna bahasa Belanda itu juga. Lulusannya.dapat bekerja menjadi penerjemah, pariwisata, media massa, dan lain-lain. Jurusan Sastra Belanda hanya menerima sebanyak 11 kursi di SNBT.