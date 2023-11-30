Viral Paduan Suara 'Hamil Duluan' Jadi Penyemangat di Wisuda, Bunda Corla: Semangat Betul yang di Depan

JAKARTA – Ramai menjadi perbincangan publik sebuah video para mahasiswa yang mempersembahkan sebuah paduan suara pada saat acara wisuda. Mereka kedapatan menyanyikan lagu berjudul ‘Hamil Duluan’ yang dipopulerkan oleh Bunda Corla. Video ini pun mengundang beragam komentar dari warganet dan berhasil menarik perhatian dari penyanyi asli lagunya, Bunda Corla.

BACA JUGA:

Meski video tersebut pertama kali diunggah di akun TikTok @xrnai02, namun video tersebut menjadi popular setelah diunggah kembali oleh Bunda Corla di akun Instagram pribadi miliknya. Dalam unggahannya, Corla menuliskan rasa senangnya terhadap penampilan tersebut serta menanyakan asal para mahasiswa tersebut.

“Anak anak bunda.. Lagu Hamil Duluan versi Wisuda Ngga tau mahasiswa dari provinsi mana.? Ada yang tau.... semangat betul goyang yang di depan,” tanya Corla yang dikutip dari akun Instagram miliknya, Kamis (30/11/2023).

Usut punya usut, video ini diambil di Banda Aceh atau lebih tepatnya pada saat acara wisuda pelantikan akademi keperawatan (AKPER) Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh tahun ajaran 2022/2023. Menampilkan penampilan yang baik dan menghibur bagi para wisudawan dan tamu, tetapi penampilan tersebut berhasil mengundang beragam komentar dari warganet. Terdapat komentar warganet yang menyayangkan pemilihan lagu ‘Hamil Duluan’ yang dinilai memiliki lirik yang kurang sopan.

“Lirik yang tidak mendidik, Cuma menyebarkan sensasi dibuang saja,” tulis salah satu pengguna Instagram dengan nama @unikwidiastuti1970.

Namun jika didengarkan secara teliti, ternyata para mahasiswa tersebut sudah mengganti lirik yang ada pada lirik tersebut. Beberapa lirik yang kurang sopan di ganti agar lebih dapat dinikmati dan sesuai dengan acara wisuda tersebut.

BACA JUGA:

Setelah diganti, lirik lagu tersebut berubah menjadi,

Awalnya aku lulus SMA

Akhirnya aku masuk Akimba

Tak Sadar aku lulus D3

Ku telah wisuda

Tinggal cari kerja

Setelah itu marilah kita berbahagia