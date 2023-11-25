Ini Curahan Hati Guru Matematika di Hari Guru Nasional 2023

JAKARTA - Setiap guru punya kesan dan pesan dalam menyambut Hari Guru Nasional 25 November 2023. Berbagai siswa merayakan untuk menghormati jasa-jasa guru. Guru matematika terkadang dikenal galak. Benarkah?

Di SMP Imanuel, Bekasi, banyak guru yang mengajar dan membimbing para siswa mulai dari kelas 7 hingga kelas 8. Dari banyaknya guru yang ada, tim Okezone berhasil untuk mewawancarai guru yang terfavorit yaitu Robinson Sihombing. Dia adalah guru matematika di SMP Imanuel, kelas 8 dan kelas 9.

Seringkali murid-muridnya memanggilnya pak Robin. Walaupun mempunyai keterbatasannya dalam penglihatannya, hal itu tidak menghentikannya untuk mengajar.

Saat ditanya mengenai hari guru, Robin menjawab bahwa hari bukti perjuangan guru di Indonesia. Selain itu, ia juga memaknai bahwa hari guru merupakan hari diakuinya perjuangan guru untuk kemerdekaan Indonesia.

“Suka dukanya selama mengajar di Imanuel ya... kalau sukanya itu karena ketemu peserta didik yang baru tiap tahunnya, peserta didik yang berbeda dan anak-anak yang berbeda kemampuan," ujarnya Sabtu (25/11/2023).

“Dukanya ya... sudah SMP tapi kadang-kadang ada yang susah berhitung, mengapal perkalian dan masih banyak yang lainnya. Untuk masalah etikanya masih kurang juga," lanjutnya.

Di balik suka dukanya mengajar, ada hal unik setiap tahunnya. Yaitu saat membawa anak-anak Imanuel pergi retret.

“Apalagi kalau ada acara ini, pasti bawa satu sekolah (SMP). Jarang ada sekolah lain yang mengadakan seperti ini juga, apalagi satu sekolah," ujarnya sambil sedikit tertawa.

Jika kalian ingat, artikel sebelumnya menyebutkan dari pada siswa dan 4 di antaranya menyebut pak Robin. Robin saat mendengarnya sedikit terkejut sambil tertawa. “Ah takut itu," ucapnya.