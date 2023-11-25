Guru Favorit Siswa, Jadi Sahabat hingga Bikin Konten Bareng

JAKARTA – Peringatan Hari Guru Nasional diperingati pada tanggal 25 November. Hari guru sendiri dibuat untuk memperingati jasa para guru dalam mengajar dan membina kita selama kita duduk di bangku sekolah. Seperti apa sih pendapat para siswa tentang guru mereka?

Ada yang mengatakan bahwa guru itu adalah seorang pahlawan. Ada juga yang mengatakan bahwa guru adalah sosok pengganti orangtua, dan masih banyak pendapat lainnya. Menarik juga untuk mengetahui apa makna guru dari para guru itu sendiri.

Lantas apa makna dari ‘guru’ bagi para murid dan dari guru itu sendiri? Tim Okezone telah melakukan wawancara dengan beberapa murid dan guru SMAN 82 Jakarta mengenai arti guru dari dua sudut pandang yang berbeda, Sabtu (24/11/2023). Kira-kira apa ya arti guru bagi mereka? Simak pernyataan dari para guru dan murid di bawah ini!

BACA JUGA:

Arti Guru Menurut Murid

1. Djodi Joyokusumo, Kelas 10-F

Menurut Djodi, sosok guru merupakan sosok yang begitu berjasa bagi dirinya.

“Guru tuh orang yang berjasa banget sih buat aku pribadi ya. Guru udah banyak banget memberi aku pengalaman dan ilmu yang pastinya gabisa aku cari sendiri,” jelasnya kepada tim Okezone.

Pada kesempatan ini, Djodi juga menceritakan bagaimana pengalaman paling berkesan dengan guru favoritnya yang merupakan wali kelasnya sendiri, Ibu Bella.

“Itu kita pernah membuat konten bareng. Kita sering buat konten dengan guru-guru favorit kita sebagai salah satu bentuk apresiasi kita ke mereka,” jawabnya ketika ditanya mengenai pengalamannya dengan guru.

BACA JUGA:

2. Kyla Nadhifa, Kelas 11-C

Bagi Kyla, semua orang dapat menjadi seorang ‘guru’ selama mereka masih dapat memberikan ilmu yang baru baginya.

“Guru tuh ga harus di sekolah gitu, maksudnya guru tuh siapapun bisa. Mau teman, mau orangtua, siapapun yang kasih kita ilmu yang sebelumnya kita belum pernah tau,” ujarnya.

Kyla juga menceritakan mengenai guru kesukaanya, Ibu Salma, yang ternyata merupakan seorang guru magang. Menurutnya, beliau mampu membuat suasana belajar menjadi asyik.

“Aku ngerasa kalo belajar sama dia tuh paling enjoy. Dia juga kayak paling ngertiin murid-murid gitu,” tutur Kyla menjelaskan mengenai guru favoritnya di SMAN 82 Jakarta.