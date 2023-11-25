Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Guru Pahlawan Tanpa Tanda Jasa, Tak Perlu Punya Kekuatan bak Superhero

Timothy Gishelardo , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |17:27 WIB
Guru Pahlawan Tanpa Tanda Jasa, Tak Perlu Punya Kekuatan bak Superhero
Keseruan perayaan Hari Guru Nasional di SMAN 82 Jakarta (Foto: Timothy Gishelardo)
JAKARTA – Setiap tanggal 25 November diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Sering disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, guru memang merupakan sosok pahlawan bagi banyak orang. Tidak terkecuali bagi para pelajar di SMAN 82 Jakarta yang memperingati Hari Guru Nasional dengan mengadakan acara yang meriah nan bermakna dalam.

Mempunyai peranan penting bagi masa depan banyak orang, profesi sebagai guru merupakan salah satu profesi yang begitu mulia. Seorang guru menjadi panutan serta menjadi sosok yang ditiru oleh banyak siswanya.

Keberagaman sifat dari para siswa juga tidak jarang membuat para guru teruji kesabarannya. Meski begitu, para guru tetap memiliki kesabaran yang ekstra dalam menyampaikan pelajaran serta secara tulus mengajari para muridnya. Predikat ‘Pahlawan Tanpa Tanda Jasa’ merupakan sebutan yang layak bagi para guru, mengingat banyaknya perjuangan dan pengorbanan yang mereka berikan demi membuka jendela pengetahuan bagi murid didiknya.

Tim Okezone berkesempatan untuk dapat meliput secara langsung kegiatan perayaan Hari Guru Nasional yang diadakan di SMAN 82 Jakarta, Jumat (24/11/2023). Sekolah yang dijuluki dengan nama ‘Daha’ ini mengadakan perayaan Hari Guru Nasional dengan berbagai perlombaan di dalamnya.

Perlombaan seperti lomba menjepit balon hingga lomba antar kelas menjadi kegiatan yang dilakukan pada peringatan Hari Guru Nasional tersebut. 

Ada Berbagai Lomba

Para guru berperan aktif dalam perlombaan tersebut demi mempererat hubungan dengan para peserta didiknya.

Pada tahun ini, Tim Osis SMAN 82 mengusung tema “Not All Superheroes Have Capes, Some Have Teaching Degrees,” atau yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia berbunyi “Tidak Semua Pahlawan Memakai Jubah, Beberapa Memiliki Gelar Mengajar.”

Ungkapan tersebut terdengar klise, namun mengandung makna yang begitu dalam jika direnungkan. Nyatanya di dalam kehidupan sehari-hari kita, pahlawan yang sesungguhnya memiliki gelar mengajar alih-alih menggunakan jubah seperti gambaran pahlawan dalam film dan komik.

Pahlawan Tanpa Tanda Jasa Tanpa Kekuatan Super

Ketua OSIS SMAN 82 Jakarta Jyotika Mokcha mengatakan tema inti dari acara peringatan Hari Guru Nasional di sekolah yang terletak di Jakarta Selatan tersebut.

“Intinya kita mengangkat tema bahwa pahlawan tuh ga harus yang ada kayak di Marvel dan lain-lain, tapi di lingkungan kita tuh sebenernya ada pahlawan kita yaitu bapak ibu guru kita,” ungkapnya Sabtu (24/11/2023).

