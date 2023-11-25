Sambut Hari Guru Nasional 25 November, Guru Speak Up Perbedaan Status ASN dan Honorer

JAKARTA - Para guru di Hari Guru Nasional 2023 punya harapan. Sebagai seorang guru memberikan kontribusi dan harapan besar untuk bangsa. Lantas, apa saja harapan dan pendapat mereka?

Guru disebut pahlawan tanpa tanda jasa karena mereka memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk masa generasi muda. Kepada Okezone.com, Sabtu (25/11/2023), beberapa guru memberikan pendapat dan harapan tentang Hari Guru Nasional untuk tenaga pendidik di lingkungan sekitar maupun secara nasional.

Beberapa guru memberi pendapat dan harapan mengenai Hari Guru Nasional. Lalu, apa kata mereka? Sebagian menegaskan soal status ASN dan juga honorer agar nasib mereka diperjuangkan. Yuk intip jawaban guru SMA Negeri 1 Cigombong.

Harapan Guru di Hari Guru Nasional 2023

1. Gurti Maya Eka Putri, selaku guru pengampu Matematika

Ia berharap pemerintah bisa sama ratakan antara ASN dan honorer khususnya di sekolah negeri harus dijadikan ASN.

2. Hardi Purnama, selaku guru pengampu Ekonomi

Ia juga mengatakan harapannya. Dia berharap guru mudah-mudahan bisa menjadi guru profesional, menjadi contoh titik perkembangan zaman dan memberikan kesejahteraan lebih membaik.